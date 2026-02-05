Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

Medio siglo después de su desaparición, tres obras de arte extraviadas desde los años 70 han vuelto a aparecer. La Policía Nacional ha dado con ellas en el Palacio de Liria (Madrid), residencia vinculada a la Casa de Alba, y entre las piezas recuperadas destaca 'La Chata', de Joaquín Sorolla.

La investigación se inició tras detectar una pintura que formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, 'La Moda en la Casa de Alba', que tuvo lugar de octubre de 2023 y marzo de 2024 y sobre la que se desconocía el paradero. Se trataba del retrato de Isabel de Borbón y Borbón 'La Chata', pintado por Joaquín Sorolla y Bastida, fechado en el año 1908, de medidas 151 x 100 centímetros.

La obra formaba parte de los fondos de la ya desaparecida Sociedad Española de Amigos del Arte, una institución sin ánimo de lucro en dedicada a la promoción de las artes en España. Formaron parte de ellas distintas personalidades influyentes de la época, entre las que se encuentraba Luis Martínez de Irujo, el padre del actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart.

Tras una importante labor de documentación llevada a cabo en archivos y bibliotecas, la Casa de Alba comprobó que la citada pieza se encontraba depositada en Liria desde septiembre de 1973 y que los documentos aportados acreditaban que su titularidad era estatal.

Dos óleos más

Junto a 'La Chata', se han encontrado dos óleos en las mismas circunstancias: un retrato de Alfonso XIII y otro de Eduardo Dato, obras de José Moreno Carbonero.

El retrato de Eduardo Dato que ha localizado la Policía Nacional. / POLICIA NACIONAL

Tras la investigación, la Casa de Alba ha manifestado su deseo de hacer las gestiones necesarias para que los tres cuadros que custodiaba en calidad de depósito pasen a disposición del Estado. Y que, por tanto, sean enviadas al destino que considere el Ministerio de Cultura.