Jandro, mago y humorista: «La creatividad es un músculo y lo puedes entrenar, igual que entrenas en el gimnasio los bíceps»

Reconocido por su capacidad para dejar boquiabiertas a las estrellas de Hollywood durante años en El Hormiguero, Jandro es mucho más que un mago y un humorista de éxito. Tras su eterna sonrisa y su rapidez mental se esconde un estudioso de la mente humana y un firme defensor de que la chispa creativa no es un privilegio de unos pocos elegidos, sino una disciplina que se cultiva.

Con motivo de su participación en el ciclo Del dolor al humor —que impulsa el Ayuntamiento de Castelló junto al IVC y Original Concerts—, el artista aterriza este 5 de febrero en el Menador, Espai Cultural, para romper los mitos sobre el bloqueo mental y recordarnos que, en un mundo obsesionado con la productividad rígida, el humor y el juego son las herramientas más poderosas para resolver problemas. En esta entrevista, Jandro nos invita a bajar las defensas, a entrenar el «músculo» de la imaginación y a entender por qué, a veces, la mejor idea del día surge simplemente dando un paseo.

Jandro ofrecerá en Castelló alguna de las claves para «recuperar» la energía que despierte la creatividad. / GERMAN CABALLERO

—Siempre dices que la creatividad no es un don divino, sino un entrenamiento. Para alguien que se siente «bloqueado» en su rutina, ¿cuál es el primer paso para empezar a mirar el mundo con «La Oreja Verde»?

Lo primero es salir a andar. Tienes que despejarte; si no, te quedas ahí, bloqueado. Lo que hay que hacer es nunca trabajar solo en una cosa, sino trabajar en varias, porque en cuanto estás un poquito bloqueado en una, sigues trabajando en otra… y conforme estás en la otra cosa, ¡pum!, te sale el desbloqueo de la anterior. Pasear es fantástico en ese sentido. Puedes estar paseando y de repente crees que no estás haciendo nada, pero tu cerebro sigue trabajando por ti. El problema es que mucha gente se sienta y se bloquea. ¡Hay que moverse! El movimiento le da energía al cerebro y te salen las ideas.

—En tu conferencia hablas de pensamiento lateral. ¿Cómo puede una persona que trabaja en una oficina o en un sector «serio» aplicar la lógica de un mago para resolver problemas cotidianos?

Las oficinas, en general, tienen esas paredes que no son solo físicas, sino mentales. Hoy todo está orientado a tener un horario, y en ese horario es donde tienes que ser productivo y donde tienes que sacar las ideas. Yo no tengo dos días iguales, no tengo horarios. Yo estoy durmiendo y se me ocurre una idea; me bloqueo en una cosa y sigo en otra. En el día a día, creo que la rutina mata a la creatividad: ese es el gran problema que hay.

—El ciclo Del dolor al humor vincula el humor con el desarrollo personal. ¿En qué momento de tu carrera el humor dejó de ser solo un espectáculo para convertirse en una herramienta para alcanzar tus propios objetivos personales?

No lo sé, no hay fechas. Es casi una filosofía de vida. Quizás el humor ha sido algo de supervivencia o una forma de hacer las cosas: el empezar a hacer magia y ver que algunas veces las cosas fallan, y que con humor sales del paso y conectas más con la gente. O sea, es un proceso. Quizás el quitarnos importancia en lo que hacemos hace que lo hagamos mejor, porque no nos va la vida en ello; nosotros no operamos a corazón abierto. Creo que el humor sirve para ubicarnos en lo que estamos haciendo y darle la importancia justa. Y, luego, personalmente creo que hemos venido a esta vida a divertirnos. Cuando te diviertes con alguien, o con algo, te apetece estar con esa persona o en ese proyecto. Luego hay una serie de adversidades y problemas que van a suceder que, si estás a gusto, las vas a sobrellevar mucho mejor. Si estás a disgusto o estás cabreado, pues lo abandonas todo. Yo creo que el humor es esa gasolina extra que necesitamos.

—Escribir humor requiere exponerse. ¿Cómo ayuda la escritura creativa a perder el miedo al juicio externo y a ganar confianza en uno mismo?

Si tú no te tomas tan en serio, vas a ganar mucho. Luego, debes tener en cuenta que el que algo no guste no significa que no gustes tú. O sea, que no es personal. Nos lo tomamos todo muy personal y no es así; entonces, cuando le quitas hierro al asunto, lo ves de otra forma. No es algo personal cuando te dicen: «Oye, esto no ha gustado». No es que no guste yo. Si piensas «es que no gusto yo», te hundes y ya no sacas nada. Pero si dices: «Esto no ha gustado, ¿por qué?», y lo analizas, a lo mejor lo puedes resolver. Puede que te des cuenta de que el criterio del otro es el que está mal o el proyecto es el que está mal. El humor nos sirve para verlo todo desde otra distancia y para dar a las cosas su importancia justa, porque realmente cosas importantes en la vida hay muy pero que muy pocas: la salud y poco más.

—Te hemos visto años en El Hormiguero haciendo magia a grandes estrellas. ¿Qué te aporta el contacto directo en un taller como el del Edificio Menador que no te da la pantalla?

Hemos venido a este mundo para tratar con personas. Entonces, vamos a hablar personas con personas sobre herramientas que nos sirvan para comprender cómo utilizar la creatividad y cómo utilizar el humor de verdad. No es una conferencia para hablar sin más de lo que quieren oír. Lo bonito de la vida es el contacto personal. La televisión está muy bien, comunicas con mucha gente, pero no hay ese feedback, esa interactividad. Entonces, lo que me interesa a mí no es una charla cerrada, sino hablar de lo que ellos quieran sacar de mí. Si vienen es porque hay algo que les interesa de lo que yo les puedo contar desde mi experiencia con casos reales, y creo que lo bonito es que me digan abiertamente qué quieren y hablamos de eso. Porque si tú das una conferencia que tienes preparada al 100%, a lo mejor no es lo que les interesa.

—La sesión está dirigida a mayores de 18 años. ¿Crees que los adultos perdemos la capacidad de jugar y que tu misión es, en parte, recordarnos cómo se hacía?

Sí. Desgraciadamente es así. Hay estudios que dicen que de pequeños somos 50 veces más creativos que ahora. Imagínate, eso es una locura. Nosotros, conforme vamos creciendo, nos vamos poniendo una serie de sesgos y de límites: lo hace la familia, el colegio, el entorno, las amistades, la sociedad… y ahora encima se agrava más con las redes sociales, que nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que sentir. Con lo cual, jugar está como penalizado, cuando es al contrario. Cuando te diviertes es cuando salen las cosas interesantes.

—Si los asistentes a tu conferencia solo pudieran llevarse una única idea o herramienta para aplicar el viernes por la mañana en sus vidas, ¿cuál te gustaría que fuera?

Herramientas hay muchas, pero si es una idea... quizás te diría que todos somos creativos, no es algo divino. No hay personas más creativas que otras. Simplemente, lo han ejercitado más. La creatividad es un músculo y lo puedes entrenar, igual que entrenas en el gimnasio los bíceps. O sea, que no es algo divino, «las musas» que se decía antiguamente. «A ver si vienen las musas…». Las musas no van a venir; tendrás tú que estar haciendo cosas e igual, así, las musas se asoman.