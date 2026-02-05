Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Què conten els somnis dels més menuts? Una exposició d'il·lustració a Castelló ens ho explica

La mostra 'Somnis il·lustrats', que s'inaugura el 5 de febrer a l'Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputació, reuneix més de vint anys del projecte artístic i editorial de Roger Omar que interpreta visualment somnis infantils recollits arreu del món

Detall d'una de les obres que es presenten a l'Espai Cultural Obert Les Aules dins del projecte de Roger Omar. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

L’Espai Cultural Obert Les Aules, de la Diputació de Castelló, inaugura aquest dijous 5 de febrer l’exposició Somnis il·lustrats, un recorregut pel projecte artístic i editorial que Roger Omar desenvolupa des de 2002 al voltant de l’univers dels somnis infantils. La mostra es podrà visitar fins al 7 de març, amb entrada lliure i gratuïta.

Somnis escrits per xiquets i xiquetes, conservats tal com van ser redactats, serveixen com a punt de partida d’un conjunt d’il·lustracions creades per professionals del dibuix, que interpreten visualment aquest material sense alterar-ne l’essència original. El resultat és un arxiu sensible i plural que posa en valor la mirada de la infància.

Un projecte viu amb més de vint anys de trajectòria

El treball de Roger Omar s’articula a través de múltiples formats —dibuix, il·lustració, edició i exposició— i té com a eix el projecte independent elmonstruodecoloresnotieneboca, concebut com una plataforma artística i un arxiu en permanent construcció.

Detall d'una il·lustració de Manya Kulak present a l'exposició que organitza Roger Omar.

Il·lustració de Manya Kulak present a l'exposició que organitza Roger Omar. / Manya Kulak

Al llarg de més de dues dècades, el projecte ha recopilat somnis infantils procedents de Mèxic, Espanya, Brasil, França, Alemanya, la República Txeca, El Salvador, Cuba o Israel, donant lloc tant a peces gràfiques com a publicacions artesanals de petit format.

Il·lustració, edició i memòria visual

L’exposició a ECO Les Aules presenta una selecció representativa d’aquest recorregut, amb làmines impreses pel laboratori valencià Estudio Paco Mora i una mostra de publicacions editades en diferents moments del projecte. El conjunt permet observar l’evolució formal i conceptual de Somnis il·lustrats i la diversitat de mirades que conviuen dins del projecte.

Part d’aquest treball ja es va poder veure l’any passat a la fira internacional d’il·lustració i còmic LUSTR, celebrada a Praga, consolidant la projecció internacional de la iniciativa.

Un taller per recollir somnis a Castelló

En el marc de l’exposició, el comissari planteja també la realització d’un taller vinculat al procés del projecte, destinat a recopilar somnis escrits per xiquets i xiquetes de la província de Castelló. L’activitat es troba actualment en fase de coordinació amb un centre educatiu i pendent de data.

Informació pràctica

  • Exposició:Somnis il·lustrats, de Roger Omar
  • Lloc: Espai Cultural Obert – ECO Les Aules (Diputació de Castelló)
  • Dates: del 5 de febrer al 7 de març
  • Horari: de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 hores, i de 17.00 a 21.00 hores
  • Entrada: lliure i gratuïta

