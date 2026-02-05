Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sir Mark Elder porta el seu Berlioz de referència a l’Auditori de Castelló

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana i el Cor de la Generalitat interpreten l’estrena de 'L’enfance du Christ' del compositor francés el 6 de febrer a la sala simfònica

Sir Mark Elder torna a situar-se al capdavant de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana per a oferir una estrena a Castelló.

Sir Mark Elder torna a situar-se al capdavant de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana per a oferir una estrena a Castelló.

Eric Gras

Eric Gras

L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló acull aquest divendres 6 de febrer una de les cites més destacades de la temporada simfònica amb l’estrena de l’oratori L’enfance du Christ d’Hector Berlioz, a càrrec de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i el Cor de la Generalitat Valenciana, sota la direcció de Sir Mark Elder, director musical del Palau de les Arts Reina Sofia.

El concert situa Castelló com a punt de partida d'aquest gran projecte musical, que es repetirà el dissabte 7 de febrer, al Palau de les Arts de València.

Una obra excepcional del romanticisme francés

L’enfance du Christ és una de les grans obres del repertori simfonicocoral francés i una de les pàgines més fascinants del catàleg de Berlioz. Escrita per a solistes, cor, òrgan i orquestra, l’obra proposa un recorregut d’intensa espiritualitat pels primers anys de vida de Jesús de Natzaret, des del somni d’Herodes fins al refugi de la Sagrada Família a Sais.

Sir Mark Elder dirigirà novament a l'OCV a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. / MEDITERRÁNEO

La partitura destaca per la seua bellesa lírica i capacitat evocadora, amb moments de gran força expressiva com el cèlebre Cor dels pastors, que permetrà al Cor de la Generalitat protagonitzar un dels instants més emotius del concert a Castelló.

Sir Mark Elder, referent absolut de Berlioz

La trajectòria de Sir Mark Elder està estretament lligada a l’obra de Berlioz. Considerat unànimement un dels grans especialistes internacionals del compositor francés, el director britànic és vist com el legítim hereu de la tradició berlioziana encapçalada per figures com Thomas Beecham o Colin Davis.

La seua presència al capdavant de l’OCV reforça el caràcter excepcional d’esta cita musical a l’Auditori de Castelló.

Un retorn històric al repertori valencià

Tot i el seu prestigi, L’enfance du Christ és una obra poc freqüent als escenaris valencians. De fet, no s’interpretava a la ciutat de València des de 1964, quan l’Orfeó Universitari va oferir-ne l’estrena a Espanya junt amb l’orquestra municipal, dirigida per José María Franco Gil.

Ara, més de sis dècades després, el projecte impulsat per Les Arts recupera aquesta joia del repertori europeu, amb una primera parada destacada a Castelló.

Un elenc vocal de primer nivell

El concert compta amb un repartiment de primeres veus internacionals, amb la mezzosoprano Kate Lindsey (Mare de Déu), el tenor Laurence Kilsby (Narrador i Centurió), el baix-baríton Gordon Bintner (Sant Josep) i els baixos William Thomas (Herodes) i Matthew Rose (Un pare de família, Polydorus).

Entrades a la venda

Les entrades per a aquest concert a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló es poden adquirir a través dels canals habituals: taquilles i la web oficial de l'IVC.

