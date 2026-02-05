Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vols actuar al Trovam 2026? T'expliquem tot el que has de saber per a participar a la Fira Valenciana de la Música

La Fira Valenciana de la Música se celebrarà del 12 al 14 de novembre a Castelló i manté oberta la inscripció fins al 24 de març

PabloPablo fou un dels grans protagonistes del cartell oficial del Trovam 2025 amb el seu concert al Teatre Principal de Castelló. / Carlos Part

Nico Cruz

La Fira Valenciana de la Música Trovam ha obert la convocatòria artística per a participar en la seua catorzena edició, que tindrà lloc a Castelló del 12 al 14 de novembre. La cita, considerada el principal punt de trobada de la indústria musical valenciana, torna a fer una crida a grups i solistes perquè formen part de la seua programació.

La inscripció estarà oberta fins al dimarts 24 de març a les 23.59 hores i es pot formalitzar a través del formulari disponible en la pàgina web oficial de la Fira Trovam.

Qui pot presentar-se a la convocatòria del Trovam

A la convocatòria hi poden participar artistes de qualsevol procedència geogràfica i de qualsevol estil dins de les músiques modernes, com ara pop, rock, folk, electrònica, urbana, jazz o mestissatge. Tot i això, en el procés de selecció es prioritzaran els projectes de la Comunitat Valenciana.

Diferents espais de la ciutat de Castelló tornaran a acollir els concerts de la catorzena edició del Trovam. / Carlos Part

Entre els requisits, els grups i solistes han de comptar amb almenys un disc o EP editat, així com material d’àudio i vídeo disponible.

Criteris de selecció artística

La comissió artística del Trovam valorarà les propostes atenent diversos criteris, entre els quals destaquen la qualitat artística i tècnica, l’originalitat, la singularitat i el caràcter innovador del projecte, així com la seua capacitat de projecció i la trajectòria de l’intèrpret i de l’empresa de management.

Castelló tornarà a convertir-se en l'epicentre de la indústria musical valenciana del 14 al 16 de novembre gràcies al Trovam. / Claudia Marconell

A més, es tindran especialment en compte els espectacles d’estrena i la presentació de nous treballs discogràfics. D’altra banda, quedaran excloses aquelles propostes amb continguts racistes, xenòfobs, que atempten contra la dignitat de les dones o del col·lectiu LGTBIQ+, o que vulneren els drets fonamentals de les persones.

Una fira clau per a la indústria musical

Des de la seua creació en 2013, el Trovam s’ha consolidat com la cita de referència per al sector musical valencià i com una fira destacada dins del calendari estatal. Cada any, artistes, mànagers, promotors, programadors i altres agents professionals es donen cita a Castelló per participar en una programació que combina concerts i activitats professionals.

En l’àmbit professional, la Fira inclou taules de debat, tallers pràctics, xarrades amb músics i trobades per a la negociació de contractacions, entre altres propostes orientades al desenvolupament del sector.

Formació i projecció internacional

El projecte Trovam+ ha contribuït al creixement de la Fira gràcies a la seua vessant formativa, desenvolupada en col·laboració amb Live Nation, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona, així com amb la Universitat Jaume I de Castelló i l’IES Vila-Roja d’Almassora.

Finalment, el Trovam acull més de cinquanta actuacions a l’Auditori i a diverses sales de concerts de Castelló, convertint-se en un aparador clau per als projectes artístics valencians i per a les tendències actuals de la música. A això se suma la cooperació amb fires i festivals europeus a través dels programes Trovam Airlines i Trovam EUxChange, que afavoreixen l’intercanvi d’artistes valencians i internacionals.

