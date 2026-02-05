Vols actuar al Trovam 2026? T'expliquem tot el que has de saber per a participar a la Fira Valenciana de la Música
La Fira Valenciana de la Música se celebrarà del 12 al 14 de novembre a Castelló i manté oberta la inscripció fins al 24 de març
La Fira Valenciana de la Música Trovam ha obert la convocatòria artística per a participar en la seua catorzena edició, que tindrà lloc a Castelló del 12 al 14 de novembre. La cita, considerada el principal punt de trobada de la indústria musical valenciana, torna a fer una crida a grups i solistes perquè formen part de la seua programació.
La inscripció estarà oberta fins al dimarts 24 de març a les 23.59 hores i es pot formalitzar a través del formulari disponible en la pàgina web oficial de la Fira Trovam.
Qui pot presentar-se a la convocatòria del Trovam
A la convocatòria hi poden participar artistes de qualsevol procedència geogràfica i de qualsevol estil dins de les músiques modernes, com ara pop, rock, folk, electrònica, urbana, jazz o mestissatge. Tot i això, en el procés de selecció es prioritzaran els projectes de la Comunitat Valenciana.
Entre els requisits, els grups i solistes han de comptar amb almenys un disc o EP editat, així com material d’àudio i vídeo disponible.
Criteris de selecció artística
La comissió artística del Trovam valorarà les propostes atenent diversos criteris, entre els quals destaquen la qualitat artística i tècnica, l’originalitat, la singularitat i el caràcter innovador del projecte, així com la seua capacitat de projecció i la trajectòria de l’intèrpret i de l’empresa de management.
A més, es tindran especialment en compte els espectacles d’estrena i la presentació de nous treballs discogràfics. D’altra banda, quedaran excloses aquelles propostes amb continguts racistes, xenòfobs, que atempten contra la dignitat de les dones o del col·lectiu LGTBIQ+, o que vulneren els drets fonamentals de les persones.
Una fira clau per a la indústria musical
Des de la seua creació en 2013, el Trovam s’ha consolidat com la cita de referència per al sector musical valencià i com una fira destacada dins del calendari estatal. Cada any, artistes, mànagers, promotors, programadors i altres agents professionals es donen cita a Castelló per participar en una programació que combina concerts i activitats professionals.
En l’àmbit professional, la Fira inclou taules de debat, tallers pràctics, xarrades amb músics i trobades per a la negociació de contractacions, entre altres propostes orientades al desenvolupament del sector.
Formació i projecció internacional
El projecte Trovam+ ha contribuït al creixement de la Fira gràcies a la seua vessant formativa, desenvolupada en col·laboració amb Live Nation, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona, així com amb la Universitat Jaume I de Castelló i l’IES Vila-Roja d’Almassora.
Finalment, el Trovam acull més de cinquanta actuacions a l’Auditori i a diverses sales de concerts de Castelló, convertint-se en un aparador clau per als projectes artístics valencians i per a les tendències actuals de la música. A això se suma la cooperació amb fires i festivals europeus a través dels programes Trovam Airlines i Trovam EUxChange, que afavoreixen l’intercanvi d’artistes valencians i internacionals.
