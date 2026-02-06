El 'Ken Follett español' llega a Castelló: Luis Zueco firmará libros en Argot

La novela histórica vive un momento de efervescencia y Luis Zueco se ha convertido en uno de sus nombres imprescindibles. El escritor zaragozano, considerado por muchos lectores como el «Ken Follett» español por su capacidad para combinar rigor histórico y ritmo narrativo, visitará Castelló este sábado, 7 de febrero, para firmar ejemplares en la librería Argot. La cita, que tendrá lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas, permitirá a los seguidores del género acercarse a uno de los autores que mejor ha sabido transformar el pasado en una experiencia literaria vibrante.

Una cita con la historia en pleno centro de Castelló

La librería Argot se convertirá durante la mañana del sábado en un punto de encuentro para los amantes de la novela histórica. Bajo el reclamo de «sentir la llamada de la historia», el establecimiento de la calle San Vicente acogerá la firma de libros de un autor que ha conquistado a cientos de miles de lectores gracias a una narrativa que mezcla documentación minuciosa, intriga y una fuerte carga emocional.

Luis Zueco es uno de los autores más leídos del país gracias a sus novelas históricas. / MEDITERRÁNEO

Zueco firmará ejemplares de El mapa de un mundo nuevo (Ediciones B), su penúltima obra, un título que consolida su trayectoria dentro del género y que llega avalado por el éxito de su anterior novela, El tablero de la reina. La visita adquiere, además, un carácter especial al producirse apenas unos días antes de la publicación de su nuevo libro, El juicio (Ediciones B), que llegará a las librerías el próximo 12 de febrero.

El viaje literario de Isabel la Católica

El mapa de un mundo nuevo transporta al lector al año 1496, en los últimos años del reinado de Isabel la Católica, una etapa decisiva para la configuración política y territorial de España. Tras la unión de Castilla y Aragón, la conquista de Granada y la expansión hacia las Islas Canarias, la monarca encara el final de su vida en uno de los momentos de mayor poder e influencia.

La novela recrea una época en la que cada expedición marítima podía alterar el equilibrio del mundo conocido y en la que la cartografía se convertía en un arma política y estratégica de primer orden. A través de conspiraciones, ambiciones imperiales y aventuras marítimas, Zueco construye un relato donde el pasado cobra vida con la intensidad de un thriller contemporáneo.

'El mapa de un mundo nuevo' Autor: Luis Zueco Editorial: Ediciones B 672 páginas; 23,65 euros

El éxito del libro confirma la sólida conexión del autor con el público. Con más de 350.000 ejemplares vendidos en su trayectoria reciente, su obra se caracteriza por convertir la investigación histórica en un relato accesible, capaz de tender puentes emocionales entre épocas distantes.

La expectación ante 'El juicio', su novela más ambiciosa

La presencia de Zueco en Castelló coincide con la recta final antes del lanzamiento de El juicio, una obra centrada en uno de los episodios menos conocidos de la vida de Francisco de Goya. Ambientada en el Madrid de 1799, la novela sitúa al pintor en el momento en que publica Los Caprichos, una serie de grabados que desatan el escándalo por su crítica social y su mirada mordaz sobre la nobleza, el clero y las supersticiones populares.

La trama combina arte, conspiraciones y persecuciones en un contexto dominado por la Santa Inquisición, institución que intenta reafirmar su poder enfrentándose a una de las figuras culturales más influyentes del momento. Paralelamente, la historia introduce a Angélica Diez, un personaje que se cruza con el artista en un encargo que terminará vinculándose a la creación de La maja desnuda, una de las pinturas más icónicas de la historia del arte español.

El propio autor considera este libro su proyecto más ambicioso, al abordar la figura de Goya no solo como creador artístico, sino como intelectual comprometido con la denuncia de las desigualdades y las injusticias sociales.

Un autor que fusiona literatura y patrimonio

Luis Zueco (Zaragoza, 1979) combina su faceta literaria con una intensa actividad vinculada al patrimonio histórico. Ingeniero industrial, licenciado en Historia y máster en Investigación artística e histórica, dirige los castillos de Grisel y Bulbuente, fortalezas restauradas que funcionan como espacios culturales y turísticos. Además, es miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y colabora en distintos medios como divulgador del patrimonio.

'El juicio' es la nueva novela de Luis Zueco, que saldrá a la venta el 12 de febrero con el sello Ediciones B. / MEDITERRÁNEO

Su consolidación como referente de la novela histórica llegó con la Trilogía Medieval —formada por El castillo, La ciudad y El monasterio—, una serie que lo situó en el panorama internacional y que marcó el inicio de una carrera literaria caracterizada por la combinación de entretenimiento y precisión documental.

Argot, un espacio para el encuentro cultural

La firma del sábado permitirá a los lectores conocer de cerca a un autor que ha demostrado que la novela histórica puede ser un territorio donde el pasado dialoga con las inquietudes del presente.

La cita, además de ofrecer la posibilidad de conseguir ejemplares firmados y fotografías con el escritor, se presenta como una oportunidad para anticipar el impacto de El juicio, un título que promete situar de nuevo a Zueco en las listas de ventas y en el centro del debate literario nacional.