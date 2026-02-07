Castelló Negre, un festival que mira donde otros apartan la vista

Durante casi tres semanas, del 16 de febrero al 7 de marzo, la provincia de Castellón volverá a convertirse en un escenario donde la cultura se escribe con tinta oscura. No es solo una metáfora. La XVII edición de Castelló Negre regresa con una programación amplia, descentralizada y deliberadamente híbrida que vuelve a demostrar que el género negro es mucho más que un pasatiempo literario: es una forma de leer el mundo.

Diecisiete ediciones después, el festival ha dejado de ser únicamente una cita para lectores fieles del noir para convertirse en un proyecto cultural de territorio. Uno de esos artefactos raros que logran conectar bibliotecas y cementerios, aulas y museos, plazas públicas y clubes de lectura, siempre desde una premisa clara: utilizar el crimen, el misterio y la intriga como herramientas para pensar la realidad contemporánea.

Castelló Negre no se limita a programar autores ni a encadenar presentaciones. Propone una experiencia cultural expandida que atraviesa disciplinas, públicos y geografías. En 2026, el festival vuelve a desplegar esa identidad mestiza en diez municipios de la provincia, reafirmando una manera de entender la cultura como bien compartido, accesible y ligado al lugar.

Literatura negra, pero no solo libros

El corazón del festival sigue siendo la literatura. Y, más concretamente, el encuentro directo entre autores y lectores. Durante estas semanas, Castelló Negre reunirá a una nómina de escritores y escritoras que da cuenta de la amplitud actual del género: Manuel Rivas, Marta Robles, Sergio Vila-Sanjuán, Vicente Vallés, Santiago Díaz, Agustín Martínez, Graziella Moreno, Greta Alonso, Pablo Rivero o Pedro Martí, entre otros.

Manuel Rivas, Santiago Díaz, Sergio Vila-Sanjuán, Agustín Martínez, Graziella Morena y Marta Robles, entre los protagonistas. / MEDITERRÁNEO

Una lista que rompe cualquier idea reduccionista del noir y lo muestra en todas sus variantes: desde la novela de intriga clásica hasta el thriller psicológico, desde el true crime hasta la narrativa criminal de vocación social. El festival no propone un canon cerrado, sino un mapa en movimiento donde conviven estilos, generaciones y miradas.

Uno de los momentos centrales de esta edición será la entrega del Premio Castelló Negre 2026 a Manuel Rivas, en reconocimiento a su trayectoria literaria. El autor gallego protagonizará un diálogo abierto con el público en Castellón, en un acto que subraya la apuesta por una visión amplia y literariamente exigente del género.

Crímenes en el Menador y otros escenarios con memoria

Si algo ha caracterizado a Castelló Negre desde sus inicios es su voluntad de sacar la literatura de los espacios convencionales. El festival vuelve a hacerlo en 2026 con propuestas que convierten lugares cargados de simbolismo en escenarios narrativos.

El ciclo “Crímenes en el Menador”, en el Menador Espai Cultural de Castelló, reunirá mesas redondas coordinadas por Pedro Tejada para reflexionar sobre el presente del género negro, sus mutaciones y su relación con la actualidad social. No se trata solo de hablar de libros, sino de pensar la violencia, el poder y las certezas morales.

Cementerios, palacios históricos, museos, calles y espacios naturales se transforman en territorios de relato. Destaca el espectáculo nocturno en el cementerio de Castellón, una propuesta teatralizada basada en hechos reales de la provincia, a cargo de Viure la mort, dirigida por Queta Ródenas, donde memoria, historia y crimen se dan la mano.

Sherlock Holmes, cine negro y cultura pop

Castelló Negre entiende el noir como un territorio cultural amplio, atravesado por múltiples lenguajes. La exposición “Sherlock Holmes ilustrado”, con obras de Fernando Vicente (colección Clásicos Ilustrados, editorial Alma), llegará a Vilafamés y Geldo, acompañada de tertulias sobre el detective en cine, cómic y televisión.

El cine negro tendrá su espacio con la proyección de Seven (David Fincher, 1995), un clásico moderno que reivindica la influencia audiovisual en el imaginario criminal contemporáneo.

Un festival para jugar, aprender y participar

Lejos de una cultura pasiva, Castelló Negre apuesta por la participación activa: escape rooms, gincanas, juegos de investigación, rutas teatralizadas y talleres creativos. Propuestas para adultos, jóvenes y familias que refuerzan la vocación pedagógica del festival.

Pablo Rivero, Vicente Vallés, Pedro Martí, Marta Martín, Myriam Imedio y Javier Alandes también forman parte de CSN'26. / MEDITERRÁNEO

El Concurso Juvenil de Relatos, con entrega de premios en Vila-real, funciona como semillero de nuevas voces y como invitación temprana a la escritura.

Diez municipios, una misma historia

La descentralización es uno de los pilares del festival. Castelló Negre llega a Castelló, Vila-real, Nules, Benicàssim, Burriana, Vilafamés o Geldo, entre otros. Una decisión que entiende la cultura como servicio público y herramienta de cohesión territorial.

Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa cuando el formato lo requiere, reforzando la democratización cultural.

Género negro también en las aulas

Castelló Negre despliega un trabajo profundamente transformador en aulas: un ciclo de literatura negra para jóvenes en institutos y un programa de animación lectora en colegios.

Autores como Javier Alandes, Leticia Sierra, Inma López Silva, Jordi Colonques, Marta Robles, Antonio Lleras, Myriam Imedio, David Lozano, Pedro Martí, Laura Manzanera o Ray Candelas dialogan con estudiantes sobre libros, miedos, violencia, identidad y ética.

El programa “Detectives por un día” transforma el colegio en escenario de investigación, introduciendo observación, deducción y pensamiento crítico.

El noir como espejo social

Tras diecisiete ediciones, Castelló Negre demuestra que el género negro es una herramienta privilegiada para interpretar la realidad. Lejos del estereotipo, el festival presenta el noir como espacio fértil para el pensamiento crítico, el diálogo intergeneracional y la experimentación cultural.

En 2026, Castelló Negre vuelve a invitar a investigar, escuchar, jugar y reflexionar, confirmando que en Castellón el misterio no solo se lee: se vive y se piensa colectivamente.