Alexandrelli, de Almenara a la cima de la fantasía épica: el salto de lector precoz a autor revelación

Rubén García tiene 37 años, aunque su nombre literario es Alexandrelli, un seudónimo elegido en honor a los orígenes de su abuela y que hoy ya empieza a resonar con fuerza en el panorama de la fantasía épica. Su historia como lector y escritor es, como muchas grandes aventuras, una que comienza temprano y sin marcha atrás.

A los 11 años, la llegada de Harry Potter marcó un antes y un después. «Fue el punto de no retorno», confiesa. Desde entonces, la fantasía épica se convirtió en su hogar natural, el lugar al que siempre regresaba. Aunque ha devorado cientos de libros, hay una saga que ocupa un lugar privilegiado en su imaginario: Canción de Hielo y Fuego. Tanto es así que guarda como un auténtico tesoro dos ejemplares dedicados por el propio George R. R. Martin, el autor que terminaría empujándolo definitivamente al otro lado de las páginas.

Ese salto, sin embargo, no fue inmediato ni sencillo. Hace más de 15 años intentó escribir por primera vez, pero las ideas no terminaban de cuajar. Faltaba algo, ese «clic» que convierte una intuición en una historia viva. No fue hasta hace unos tres años cuando, de la forma más inesperada, la narración irrumpió con fuerza.

Una grabación trascendental

«Recuerdo llegar a casa con una ilusión enorme para contárselo a mi mujer», recuerda. Fue ella quien, con una frase aparentemente simple –«Grábalo ahora mismo, que no se te olvide»–, sembró el germen de todo lo que vendría después. Aquella grabación fue la semilla de Sombras Eternas, su primera novela publicada. Desde entonces, Alexandrelli no ha dejado de escribir.

Ver el libro impreso fue emocionante, pero lo más gratificante llegó con la reacción de su entorno. Amigos que nunca habían sido lectores se interesaron genuinamente por su historia. «Ese ha sido el mejor premio posible», admite.

El salto inesperado a Amazon

Y luego llegó Amazon. Lo que empezó como una ilusión personal se transformó en una sorpresa difícil de asimilar: más de dos semanas como número uno en ventas de su categoría y un puesto en el Top 25 de Fantasía, compartiendo espacio con nombres como J.K. Rowling, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss o el propio George R. R. Martin. «Todavía me cuesta creer que mi nombre aparezca junto a los autores que me enseñaron a amar los libros», reconoce.

Para Alexandrelli, la escritura nunca fue solo entretenimiento. Es una necesidad de explorar la naturaleza humana en situaciones extremas, de cuestionar el deber, la culpa y las consecuencias de cada decisión. Sombras Eternas nació en un momento complicado de su vida, algo que deja claro en la dedicatoria: «desde lo más profundo de la oscuridad de las sombras». Ver la obra publicada es, para él, la culminación de un largo proceso de introspección y superación personal.

El propio título encierra esa filosofía. Sombras Eternas no habla del bien contra el mal, sino del lugar donde nace la verdadera luz. «A veces, solo desde la oscuridad más absoluta puedes ver realmente el camino hacia las estrellas», explica.

Un antihéroe duro

El protagonista de la novela es Zuzen Womsaf, Antar —líder militar— del ejército del rey Dabren. No es un héroe clásico, sino un soldado pragmático, marcado por un pasado duro y una regla inquebrantable: «Hay que hacer lo que hay que hacer». Frío, disciplinado y enfrentado a un destino que ni él mismo comprende del todo, Zuzen encarna esa zona gris que define la obra.

El mundo que habita es un universo completamente original, inspirado en el mosaico cultural de nuestro propio mundo. Un viaje por tradiciones y mitos reimaginados desde una narrativa nueva, situada en una época medieval que respira realismo y crudeza.

El proceso de escritura ha sido meticuloso y constante. Desde la cartografía de la península hasta la psicología de cada personaje, nada ha quedado al azar. El apoyo de sus «lectores alfa» fue clave para no abandonar cuando la trama se volvió tan oscura como el Bosque de las Sombras. Hoy, con el libro publicado y el reconocimiento en marcha, Alexandrelli solo espera una cosa: que los lectores disfruten la historia tanto como él disfrutó creándola.