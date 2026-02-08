¿Qué son estos píxeles? El misterio de los mosaicos que han 'invadido' el centro de Castelló

Seguro que te ha pasado: vas por la una calle del centro, levantas la mirada por encima de un escaparate y, de repente, ahí está. Un pequeño mosaico de baldosas de colores que parece salido de una consola de los años 80. No es una placa oficial ni un descuido de una obra; es arte urbano que juega al despiste.

“Me aburren los colores monótonos de algunos muros, por ello considero el arte urbano esencial en una ciudad” Basket of Nean

Pero, ¿qué son realmente estos píxeles? Se trata de la "invasión" silenciosa de Basket of Nean, un artista de estilo inconfundible que ha dejado su rastro en Madrid, Barcelona, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Sídney y que recientemente aterrizó en Castellón a través de la feria MARTE 2025. Nean llegó de la mano de la galería madrileña La Panartería, uno de los nombres destacados en el programa MARTE Curated. Su técnica, inspirada en el legendario Invader francés, busca romper el gris de la ciudad con "píxeles" de cerámica que interactúan con el entorno.

El juego sigue vivo

Para Nean, el arte no termina en los stands de una feria. Sus piezas están diseñadas para que las descubras por accidente, pegadas con materiales de alta resistencia a varios metros de altura para asegurar su supervivencia.

Marciano de Basket of Nean. / Aitor Tezanos

Es lo que él llama "Game is not over": una partida infinita donde la ciudad es el escenario y nosotros los jugadores. Así que, la próxima vez que camines por el centro, no mires solo al suelo. Si encuentras un mosaico nuevo que no esté en esta lista, ¡has desbloqueado un nuevo nivel!

Safari urbano: Las 5 piezas localizadas

Aunque el misterio es saber cuántos hay en total, ya hemos "cazado" cinco de estas joyas. Si quieres completar el nivel este fin de semana, aquí tienes la ruta: