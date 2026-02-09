La fotografía abstracta de Chimo Serrano dialoga con las vanguardias históricas en el Menador de Castelló
La exposición 'Abstracta realidad' se puede visitar hasta el 6 de marzo y reúne los últimos trabajos de un creador que rinde homenaje a los pioneros de la abstracción fotográfica del siglo XX
El Menador Espai Cultural de Castelló acoge hasta el próximo 6 de marzo la exposición Abstracta realidad, una muestra del fotógrafo Chimo Serrano que invita al espectador a sumergirse en los orígenes y derivas de la fotografía abstracta a través de un diálogo constante con las vanguardias artísticas del siglo XX.
Inaugurada el pasado 6 de febrero, la exposición propone un recorrido por los últimos trabajos de un creador incansable que, desde hace años, expone dentro y fuera de nuestras fronteras y que ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación técnica y estética. En Abstracta realidad, Serrano rinde homenaje a aquellos artistas que abrieron la senda de la abstracción en la fotografía y que, con su talento y su capacidad para arriesgar, traspasaron los límites establecidos en su tiempo.
Un viaje por las vanguardias desde la fotografía
Las obras que conforman la muestra beben de un sólido sustrato histórico y conceptual. El cubismo, el futurismo, el expresionismo, el constructivismo, el dadaísmo, la Bauhaus, la abstracción geométrica o el surrealismo están presentes —o subyacen de una u otra manera— en las composiciones de Chimo Serrano. A lo largo del recorrido, el visitante recibe constantes guiños y referencias a estos movimientos que marcaron el devenir del arte contemporáneo.
Lejos de plantear un ejercicio meramente formal, la exposición se articula como una relectura contemporánea de aquellas corrientes que hicieron grande el arte del siglo XX, trasladadas al lenguaje fotográfico desde una mirada actual y personal. La abstracción se convierte así en un territorio de reflexión visual, donde forma, ritmo y estructura dialogan con la memoria del arte.
Una trayectoria entre el arte, la gestión cultural y la reflexión
Nacido en Valencia el 30 de noviembre de 1960, Chimo Serrano (Joaquín Serrano Yuste) ha desarrollado una trayectoria singular en la que conviven la creación artística, la gestión cultural y el pensamiento. Estudió en el colegio San José de Calasanz y en el CEU San Pablo de Valencia, e inició estudios de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, etapa en la que perfeccionó su formación fotográfica.
Entre 1978 y 1983 se licenció en Derecho Privado por la Universidad Literaria de Valencia y, en 1985, ingresó en la Carrera Notarial, desarrollando su labor profesional en distintas ciudades hasta establecerse en Castelló en 1995, donde ejerce en la Notaría AS-Notarios.
Paralelamente, entre 1989 y 1994, dirigió la Galería de Arte de vanguardia Bretón de Valencia, desde la que participó en destacadas ferias internacionales como Art Basel, ARCO, Interarte Valencia, Stockholm Art Fair, Chicago International Art Exposition o LA Art Fair. Fue además fundador de la Asociación Valenciana de Galerías de Arte y de la Federación de Asociaciones de Galerías de Arte.
Desde 1994, Serrano comisaría proyectos artísticos y exposiciones y ofrece conferencias sobre arte y derecho. Su constante interés por conocer exposiciones y muestras de todo el mundo ha alimentado un profundo conocimiento de los nuevos caminos y técnicas de la fotografía más vanguardista. Desde 2004, preside la Asociación Cultural Castalia Iuris en Castelló, entidad que impulsa un intenso programa de exposiciones, conferencias y ediciones de libros.
Con Abstracta realidad, el Menador Espai Cultural ofrece una oportunidad para acercarse a la fotografía abstracta contemporánea desde una perspectiva profundamente enraizada en la historia del arte, de la mano de un creador que ha sabido tender puentes entre la tradición vanguardista y la experimentación actual.
Información práctica
- Exposición:Abstracta realidad, de Chimo Serrano
- Espacio: Menador Espai Cultural (Castelló)
- Fechas: del 6 de febrero al 6 de marzo
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en el centro de Castelló: unas explosiones causan un gran susto en la calle Amadeo I
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Una población de Castellón quiere recuperar la memoria de sus escuelas de masías
- La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: 'Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza
- Crimen en Algimia: ¡Asómate, que será lo último que verás!
- Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato