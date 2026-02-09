MARTE 2026 ya tiene fechas y artista invitada: Castellón se prepara para su gran cita con el arte

La Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, MARTE, ya mira a su próxima edición. La organización ha confirmado que MARTE 2026 se celebrará del 22 al 24 de mayo, consolidando así su posición como una de las citas culturales imprescindibles en la provincia de Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana. El anuncio llega acompañado de otro dato clave: la artista Juana González será la invitada de honor de la próxima edición.

Nuevas fechas para una cita ya consolidada

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló será, seguramente, el escenario que durante tres días convertirá a la capital de la Plana en el epicentro del arte contemporáneo, acogiendo exposiciones, presentaciones, encuentros profesionales y actividades abiertas al público. La elección de las fechas, del 22 al 24 de mayo, refuerza la vocación de MARTE de situarse en un momento estratégico del calendario cultural, favoreciendo la participación de galerías, artistas, coleccionistas y visitantes.

Desde sus inicios, MARTE ha ido creciendo en visibilidad y proyección, convirtiéndose en una plataforma estable para la creación artística actual, con una clara apuesta por la mediación cultural y la accesibilidad al arte.

Juana González, artista invitada

La próxima edición tendrá como artista invitada a Juana González, una creadora con una trayectoria sólida dentro del panorama artístico español. Nacida en Puertollano en 1972 y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, González desarrolla una obra marcada por una pintura figurativa de gran intensidad simbólica, donde conviven elementos narrativos, oníricos y expresionistas.

Su trabajo se caracteriza por composiciones complejas y personajes enigmáticos, que remiten tanto a universos literarios como a paisajes emocionales, construyendo imágenes de fuerte impacto visual. A lo largo de su carrera ha expuesto en centros e instituciones nacionales e internacionales y ha recibido distintos reconocimientos, situándose como una de las voces singulares de la pintura contemporánea española.

La artista Juana González será la invitada en la décimotercera edición de MARTE. / MEDITERRÁNEO

La presencia de Juana González en MARTE 2026 refuerza la voluntad de la feria de dialogar con prácticas artísticas de largo recorrido, capaces de conectar con públicos diversos y de generar lectura crítica dentro del contexto actual.

El papel de la feria en el ecosistema cultural

Más allá de su dimensión expositiva, MARTE se ha consolidado como un punto de encuentro cultural que contribuye a dinamizar la vida artística de Castellón. Cada edición reúne a galerías, artistas emergentes y consolidados, profesionales del sector y público general, favoreciendo el intercambio y la circulación de ideas en torno al arte contemporáneo.

Con la confirmación de fechas y artista invitada, MARTE 2026 inicia su cuenta atrás y vuelve a situar a Castellón en el mapa de las grandes citas culturales del país, reafirmando su compromiso con la creación, la reflexión y el acceso a la cultura.