La Fúmiga visita un institut d’Almassora en l’any del seu comiat: descobreix quin i per què

El cantant Artur Martínez participarà l'11 de febrer en una jornada formativa dins del programa educatiu del Trovam+

En l’any del seu comiat, La Fúmiga farà parada en un institut d’Almassora.

En l'any del seu comiat, La Fúmiga farà parada en un institut d'Almassora. / Mediterráneo

Nico Cruz

En l’any del seu comiat, La Fúmiga farà parada en un institut d’Almassora. El grup d’Alzira, una de les formacions valencianes més populars de l’última dècada, participarà aquest dimecres 11 de febrer en una jornada formativa impulsada per la Fira Valenciana de la Música (Trovam), l’àrea de Joventut de la Diputació de Castelló i el mateix centre educatiu.

Artur Martínez explica el recorregut de La Fúmiga

Serà a l’IES Vila-Roja, amb l’alumnat del departament d’Imatge i So, on un dels cantants de la banda, Artur Martínez, conversarà per explicar els orígens del grup, la seua evolució artística i la manera com han dissenyat els seus concerts, oferint una mirada directa al funcionament d’un projecte musical professional.

La Fúmiga

La Fúmiga realitza enguany una sèrie de concerts d'acomiadament del seu públic. / NereaColl-BravaStudio

La trobada arriba en un moment significatiu per a la formació, després que La Fúmiga anunciara el seu comiat el passat mes d’octubre. El grup afronta enguany una última gira que culminarà els dies 30 i 31 d’octubre al Roig Arena de València, amb totes les localitats venudes.

L’alumnat posa en pràctica la sonorització d’un concert

La jornada inclourà també una experiència pràctica amb el concert de Bèrnia, que serà sonoritzat íntegrament per l’alumnat de l’IES Vila-Roja. D’esta manera, els estudiants podran aplicar en un context real els coneixements adquirits durant els seus estudis.

La jornada inclourà també una experiència pràctica amb el concert de Bèrnia.

La jornada inclourà també una experiència pràctica amb el concert de Bèrnia. / MEDITERRÁNEO

Bèrnia, formació de l’Horta Sud, va sorgir de l’impuls de huit dones que fan música en valencià i compartixen una visió artística valenta, fresca i compromesa. El projecte fusiona instruments tradicionals amb elements contemporanis, amb melodies que combinen pop, música llatina i textures electròniques.

L’actuació es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube @imatgeisovilaroja, amb una realització audiovisual a càrrec del mateix alumnat.

El Trovam+ com a pont amb la indústria musical

L’activitat forma part del programa Trovam+, una línia formativa de la Fira Valenciana de la Música que, en col·laboració amb universitats i centres educatius de Castelló, Madrid i Barcelona, té com a objectiu apropar l’estudiantat de graus superiors, màsters i postgraus al món professional de la indústria musical.

En el marc d’este projecte, artistes com Jonathan Penalba o Pau Alabajos han oferit concerts que han sigut produïts íntegrament per l’alumnat de l’IES Vila-Roja. A més, s’han desenvolupat tallers i classes magistrals sobre oficis clau del sector, com els de mànager o cap de producció d’escenaris en festivals.

De l’aula a la Fira Trovam

El vincle formatiu es completa cada mes de novembre, quan l’alumnat assistix a la Fira Trovam en qualitat de professionals, participant en tallers pràctics, conferències de veus expertes i converses amb artistes de renom, reforçant així el contacte directe amb el sector musical.

Un centre referent en formació sonora a la província

El departament d’Imatge i So de l’IES Vila-Roja d’Almassora imparteix quatre cicles formatius, entre els quals destaca el grau superior de So per a audiovisuals i espectacles, l’únic que s’oferix actualment a la província de Castelló.

Els estudis, de dos anys de duració, inclouen assignatures com so en audiovisuals, instal·lacions de so, electroacústica, planificació de projectes, control de so en directe, gravació en estudi i postproducció, entre altres. Recentment, el centre ha obert també una aula tecnològica amb equipament d’avantguarda destinada a les pràctiques de l’alumnat d’il·luminació.

