El Som Festival 2026 anuncia su primer cabeza de cartel: La gira más esperada de Sergio Dalma llega a Castellón

Sergio Dalma se ha confirmado como el primer gran nombre del Som Festival 2026. El cantante catalán actuará el próximo 31 de julio en el escenario del Grau de Castelló, en el recinto del Real Club Náutico, dentro de la nueva edición del certamen musical, que se celebrará durante los meses de julio y agosto.

El concierto se enmarca en la gira “Ritorno a Vía Dalma”, un espectáculo con el que el artista recorrerá distintos puntos de España en 2026 y 2027 y que supone un reencuentro con el repertorio italiano que marcó una etapa clave de su carrera. El festival ha abierto ya el periodo de inscripción para acceder a la compra de entradas a través de su página web oficial.

Imagen compartida por Som Festival anunciando el concierto de Sergio Dalma. / Mediterráneo

Con más de treinta y seis años de trayectoria, Sergio Dalma es una de las voces más reconocibles de la música española. Inició su carrera a finales de los años ochenta y alcanzó una enorme popularidad tras representar a España en el Festival de Eurovisión de 1991 con la canción Bailar pegados. Desde entonces ha publicado más de una veintena de álbumes y ha consolidado un estilo propio que combina la balada con un marcado sello mediterráneo.

La gira que llegará a Castellón revisita los grandes éxitos de su proyecto “Vía Dalma”, con versiones en castellano de clásicos de la canción italiana que conectaron con varias generaciones de público. El repertorio incluye temas asociados a ese universo musical que tanta repercusión tuvo en su discografía y que ahora regresa actualizado a los escenarios.

Ritorno a Via Dalma es un álbum de Sergio Dalma publicado el 14 de noviembre de 2025, compuesto por 12 canciones en las que el artista rinde homenaje a grandes clásicos de la música italiana, reinterpretándolos con su estilo personal. El disco incluye temas tan conocidos como “Rumore”, “Parole, Parole”, “Ma quale idea”, “Ancora”, “Felicità” o “Centro di gravità permanente”, junto a adaptaciones en español como “Entre tú y mil mares”, “Yo quiero verte danzar”, “Baila Morena”, “Y tú” y “Para ti sería”.

El Som Festival, que en 2026 celebrará su sexta edición, se ha consolidado como una cita musical singular en la ciudad, caracterizada por ofrecer propuestas variadas en jornadas independientes y con el público sentado. En las próximas semanas, la organización anunciará el resto de artistas que completarán el cartel de este verano en el Grau.