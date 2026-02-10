La música se vuelca en Castelló para que no se detenga la investigación de una enfermedad ultra rara

Castelló vuelve a demostrar que la cultura también puede ser una herramienta de esperanza. La música, el arte y la solidaridad se darán la mano el viernes 13 de febrero en La Bohemia, escenario de un concierto benéfico a favor de la Asociación ANTIAN, que impulsa una línea de investigación en terapia génica para el Déficit de Adenilsuccinato Liasa (ADSL), una enfermedad neurológica ultra rara que afecta a muy pocos niños, pero cuya urgencia científica es inmensa.

Bajo el lema Porque la rareza merece esperanza, el evento busca algo tan claro como imprescindible: que la investigación no se detenga por falta de fondos.

Una enfermedad pequeña en número, enorme en necesidad

El Déficit de ADSL es una patología neurológica ultra rara. Hace apenas dos años, solo había tres casos diagnosticados en España. Hoy son siete, cuatro niños y niñas más que han recibido un diagnóstico en este corto periodo de tiempo. Y, probablemente, hay más familias aún esperando respuestas.

Los Criptozoos serán los encargados de inaugurar esta velada musical solidaria en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

En el ámbito de las enfermedades ultra raras, muchas líneas científicas ni siquiera llegan a iniciarse. En este caso, la investigación está en marcha y existe una ventana real de oportunidad. De ahí la urgencia del mensaje que lanza ANTIAN: no se puede permitir que el trabajo científico se frene ahora.

Una noche donde la música impulsa la ciencia

El Concierto Solidario de ANTIAN tendrá lugar en La Bohemia de Castelló el viernes 13 de febrero, entre las 19.30 y las 00.00 horas, y contará con un cartel de cinco bandas que convertirán el escenario en un motor de visibilidad y financiación para la investigación.

Horarios y grupos participantes:

Los Criptozoos (19.30 – 20.15)

(19.30 – 20.15) Capitán Ludd (20.25 – 21.10)

(20.25 – 21.10) Irónics (21.20 – 22.05)

(21.20 – 22.05) Retro Sound (22.15 – 23.00)

(22.15 – 23.00) Wendy (23.00 – 23.50)

Durante toda la velada habrá también mercadillo solidario y exposición artística, con obras disponibles para su adquisición, reforzando la idea de que cada gesto cultural puede convertirse en apoyo directo a la ciencia.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma entradascastellón.com.

Capitán Ludd es otra de las bandas que participa en el concierto a beneficio de ANTIAN. / MEDITERRÁNEO

El arte como motor de solidaridad

Este concierto se suma a otras iniciativas impulsadas por ANTIAN, como la exposición solidaria celebrada en la Fundación Dávalos-Fletcher, que demostró cómo el arte puede transformarse en financiación y visibilidad para las enfermedades raras.

En esa misma línea, hasta el 14 de marzo puede visitarse la exposición Miradas, del artista Alberto Usó, en Mondo Rítmic (Juan de Herrera, 6). La muestra propone un diálogo entre otras vidas, otros mundos, y la realidad de las personas con enfermedades raras, a través de imágenes de gran calidad cargadas de humanidad.

Además, la exposición incluye un sorteo solidario: por cada donativo de 10 euros —con una desgravación de 8 euros, por lo que el coste real es de solo 2— se obtiene una participación en el sorteo de las obras, que se celebrará el 14 de marzo.

Cuando la cultura se convierte en esperanza

El concierto solidario de La Bohemia no es solo una cita musical. Es una llamada colectiva a no mirar hacia otro lado. La enfermedad es rara, pero la necesidad es común. Y Castelló vuelve a responder demostrando que, cuando el arte se organiza, la esperanza suena más fuerte.