Quizá la has visto en tu plaza: 'Olea', de Visitants, cumple diez años como referente del teatro de calle

El espectáculo Olea, de la compañía castellonense Visitants, celebra en 2026 su 10º aniversario en escena, consolidado como una de las creaciones más representativas de su trayectoria reciente. Estrenada en agosto de 2016 dentro de la programación del festival Sagunt a Escena, la propuesta se ha mantenido durante una década en activo como un referente del teatro de calle contemporáneo, conectando con públicos diversos a través del teatro visual, el movimiento y la música en directo.

Un espectáculo nacido para el espacio público

Inspirado en el olivo como símbolo de la cultura mediterránea, la paz, la resistencia y la memoria colectiva, Olea es un espectáculo concebido específicamente para el espacio público, donde calles y plazas se transforman en un escenario vivo. Su lenguaje poético y su dimensión visual han permitido que la obra se adapte a contextos muy distintos sin perder su esencia.

Con ‘Olea’, Visitants reafirma su apuesta por un teatro de calle poético, accesible y comprometido. / MEDITERRÁNEO

A lo largo de estos diez años, el montaje ha recorrido numerosos municipios y certámenes, llevando su universo simbólico y su mirada reflexiva a miles de espectadores tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Diez años en activo y en evolución

«Alcanzar esta década en escena supone un momento muy significativo para la compañía, ya que es una pieza que se ha mantenido viva, se ha adaptado a espacios y contextos muy diversos y conserva todo su interés tanto para nosotros como para el público», ha explicado el director artístico de Visitants, Tomàs Ibáñez.

El responsable artístico ha subrayado también la vigencia del imaginario que sostiene la obra. «Olea habla de raíces, de vínculo con la tierra, de identidad y de la necesidad de cuidar aquello que nos sostiene, ya que son temas universales que siguen interpelándonos hoy, con la misma intensidad y urgencia que hace una década», ha indicado.

Un recorrido nacional e internacional

Con motivo de este 10º aniversario, la compañía ha querido poner el foco en el amplio recorrido del espectáculo. Olea ha formado parte de programaciones tan destacadas como la Noche del Patrimonio en Baeza y Úbeda, ciudades Patrimonio de la Humanidad; la Fira Mediterrània de Manresa; la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante; Polinyà Íntim; o el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, además de numerosos enclaves de toda la península y de Portugal.

Un agradecimiento colectivo

«Diez años después, Olea es también el resultado de la experiencia acumulada, del contacto directo con el público y de todo lo que ocurre cuando el teatro sale a la calle, puesto que cada representación ha ido dejando huella en el espectáculo», ha añadido Ibáñez. El director artístico ha definido este aniversario como «una oportunidad para agradecer el trabajo de todo el equipo artístico y técnico que ha formado parte del proyecto a lo largo de los años, así como la confianza de ayuntamientos, programadores y festivales que han apostado por la propuesta».

Compromiso con el teatro de calle

Con Olea, Visitants reafirma su apuesta por un teatro de calle poético, accesible y comprometido, que pone en valor la cultura mediterránea, el uso del espacio público y la relación directa con la ciudadanía. Diez años después de su estreno, el espectáculo sigue demostrando la capacidad del teatro de calle para perdurar en el tiempo y generar una experiencia colectiva significativa, con la voluntad de seguir «plantando» su Olea en nuevas plazas para celebrar esta década de vida.