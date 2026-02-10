Conoce toda la programación del festival Castelló Negre 2026: autores, actividades y sedes

Castelló Negre vuelve a tomar la provincia con una programación amplia y descentralizada que confirma su condición de una de las citas culturales más singulares del calendario. Del 18 de febrero al 7 de marzo, el festival propone más de dos semanas de actividades en torno al género negro que combinan literatura, cine, talleres, juegos narrativos y artes escénicas, con autores de primer nivel y una clara vocación participativa. Todas las actividades son gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo, y algunas requieren inscripción previa.

18 de febrero

En Castelló

10.00 horas – Encuentro con el escritor Francisco Castro , La oración del mal. En el Centro de Mayores Columbretes de Castelló (pl. Illes Columbretes).

– con el escritor , La oración del mal. En el Centro de Mayores Columbretes de Castelló (pl. Illes Columbretes). 12.00 horas – Encuentro con la escritora Laura Manzanera, ¿Quién ha matado a Agatha Christie? Salón de actos del CEA (c/ Antonio Maura, 4, en Castelló)

19 de febrero

En Castelló

17.30 y 19.00 horas – Muerte por chocolate. Taller de Divercuinade la terreta (6-12 años). Inscripción gratuita en divercuinadelaterreta@gmail.com . Centro de Ocio Casalduch de Castelló (av. Casalduch, 21)

En Vila-real

19.00 horas. – Presentación y firma de Amada Carlota con Marta Robles. Restaurante El Casino de Vila-real (pl. de la Vila, 1).

Marta Robles presentó en València su último libro 'Amada Carlota'. / Fernando Bustamante

20 de febrero

Crímenes en el Menador (Edificio Menador, plaza Huerto Sogueros, 4, de Castelló)

17.00 horas – Mesa redonda con Marta Prieto , Desearás estar bajo tierra; Eduardo Bastos , El barco de las Ánimas; Luis Artigue, Trumpsilvania; y Jesús Salviejo, La última canción de Alice Wren. Modera Pedro Tejada .

– con , Desearás estar bajo tierra; , El barco de las Ánimas; Trumpsilvania; y La última canción de Alice Wren. Modera . 18.00 horas – Mesa redonda con Sergio Vila-Sanjuan , Misterio en el barrio gótico; Alberto Parra, Gomes y Pla y Sonia Valiente, El reloj del fin del mundo. Modera Lidón Castillo.

– con , Misterio en el barrio gótico; Gomes y Pla y El reloj del fin del mundo. Modera 19.00 horas – Premio Castelló Negre 2026 por su trayectoria a Manuel Rivas. El autor conversará con Pedro Tejada.

En Benicàssim

18.30 horas – Yincana “La clave está en la música”, con actuación del dúo Why not. Plazas limitadas. Inscripciones en el Casal Jove o en f estivalcastellonegre@gmail.com . Casal Jove (c/ Bayer, 68)

En Geldo

18.00 horas – Yincana infantil . Investigando con Lili Lupa. En el hall del Palacio Duques de Medinaceli.

– . Investigando con Lili Lupa. En el hall del Palacio Duques de Medinaceli. 19.30 horas – Inauguración de la exposición “Sherlock Holmes ilustrado”, con una selección de ilustraciones de Fernando Vicente de la Colección de Clásicos Ilustrados de Alma editorial. A continuación, tertulia sobre Sherlock Holmes con Javier Jiménez Barco,Sherlock Holmes en el cine, el cómic y la televisión y Sergio Colomino, Elemental, querido Watson: 221B curiosidades sobre Sherlock Holmes. Palacio Duques de Medinaceli.

21 de febrero

En Geldo

11:00 h. – Crea una historia misteriosa. Taller infantil de escritura creativa con el autor Miguel Alayrach en el que, a través de diferentes juegos e ideas, los niños y niñas escribirán su propio cuento de misterio. En la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli.

– Taller infantil de escritura creativa con el autor Miguel Alayrach en el que, a través de diferentes juegos e ideas, los niños y niñas escribirán su propio cuento de misterio. En la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli. 12:30 h. – Claves para escribir una buena novela negra. Taller de escritura creativa con Aurora Ruá (La obra maestra de Evilasio García) en la que explicará las ideas esenciales del género negro en la literatura. En la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli.

– Taller de escritura creativa con (La obra maestra de Evilasio García) en la que explicará las ideas esenciales del género negro en la literatura. En la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli. 16:00 h. – ¿Quién es el asesino? Descubre quién ha cometido el crimen, dónde y con qué arma jugando al clásico “Cluedo” (a partir de 8 años). Organiza el Ayuntamiento de Geldo (previa inscripción) en la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli.

– Descubre quién ha cometido el crimen, dónde y con qué arma jugando al clásico “Cluedo” (a partir de 8 años). Organiza el Ayuntamiento de Geldo (previa inscripción) en la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli. 17:30 h. – Escape room negro para jóvenes (de 12 a 17 años). Organiza el Ayuntamiento de Geldo. En el Museo Rubio del Palacio Duques de Medinaceli.

– para jóvenes (de 12 a 17 años). Organiza el Ayuntamiento de Geldo. En el Museo Rubio del Palacio Duques de Medinaceli. 19:30 h. – El interrogatorio. Sergio Vila-Sanjuán visita Geldo para ser interrogado por un grupo de lectores del pueblo que preguntarán sobre su novela Misterio en el Barrio Gótico, Premio Fernando Lara 2025. En el Salón de Actos del Palacio Duques de Medinaceli.

– visita Geldo para ser interrogado por un grupo de lectores del pueblo que preguntarán sobre su novela Misterio en el Barrio Gótico, Premio Fernando Lara 2025. En el Salón de Actos del Palacio Duques de Medinaceli. 23:30 h. – Déjame que te cuente… Cuentacuentos de relatos clásicos de misterio y terror para adultos en la Biblioteca del Palacio Duques de Medinaceli.

En Castelló

18.30 y 20.30 horas – Espectáculo nocturno en el Cementerio. Criminals indultats de la Província de Castelló. Viure la mort presenta este espectáculo basado en hechos reales. Plazas limitadas, inscripciones aquí

22 de febrero

En Burriana

11.00 horas – Presentación La caza del ejecutor con Vicente Vallés. Solicita tu invitación aquí. Auditorio Juan Varea.

R. D. M.

En Geldo

11.00 horas – Escape room negro para adultos (mayores de 18 años). Organiza el Ayuntamiento de Geldo. En el Museo Rubio del Palacio Duques de Medinaceli.

– (mayores de 18 años). Organiza el Ayuntamiento de Geldo. En el Museo Rubio del Palacio Duques de Medinaceli. 17.30 horas – La ruta. Paseo teatralizado con José Ángel Planillo por lugares emblemáticos y enigmáticos de Geldo: la fábrica, el cementerio, el Palacio… Organiza el Ayuntamiento. Salida y llegada en el hall del Palacio de los Duques de Medinaceli.

– con por lugares emblemáticos y enigmáticos de Geldo: la fábrica, el cementerio, el Palacio… Organiza el Ayuntamiento. Salida y llegada en el hall del Palacio de los Duques de Medinaceli. 19.00 horas – Cine negro. “Seven” (1995) de David Fincher, obra cumbre del género thriller. Organiza la Asociación Cultural Torre Selda. Proyección en el Salón de Actos del Palacio Duques de Medinaceli.

25 de febrero

En Vila-real

19.00 horas – Presentación y firma de La canguro con Pablo Rivero. Restaurante El Casino (pl. de la Vila, 1).

26 de febrero

En Castelló

17.30 horas – Firma de ejemplares con Santiago Díaz. Librería Abacus (c/ Campoamor, 30).

– con Librería Abacus (c/ Campoamor, 30). 19.00 horas – Presentación de La verdad del caso de los hnos. Villar Lledías con Pedro Tejada. Librería Argot (c/ San Vicente, 16).

En Vila-real

19.00 horas – Premios del Concurso Juvenil de relatos CSN con Rosana Andreu, Desconectats. La Tagoba (c/ Major Sant Jaume, 7).

En Nules

19.30 horas – Encuentro con Santiago Díaz, Jotadé. Biblioteca Municipal.

Santiago Díaz regresa a la provincia gracias a la nueva edición del festival Castelló Negre. / MEDITERRÁNEO

27 de febrero

En Vilafamés

17.30 horas – Actividad familiar: Historias misteriosas con Miguel Alayrach. Biblioteca Municipal.

En Vila-real

19.00 horas – Club de lectura con Graziella Moreno, La hora de la fuga. Restaurante El Casino (pl. de la Vila, 1).

En Nules

19.00 horas – Presentación de Leyendas de la frontera con Juman González. Biblioteca Municipal.

En Castelló

19.00 horas – Presentación con Pedro Martí, La mala hija. Librería Plácido Gómez (Av Rei en Jaume, 70).

28 de febrero

En Castelló

11.30 horas – Presentación de Atrapada en la oscuridad con Toni Sánchez Bernal junto al club Lletres Marines .Casal Jove del Grau (c/ de la Marina Española, 2).

– de Atrapada en la oscuridad con junto al club .Casal Jove del Grau (c/ de la Marina Española, 2). 11.30 horas – Talleres infantiles “Los detectives del medio ambiente”. Actividades basadas en El bosque de los árboles estúpidos, de Mónica Mira . Con la participación de Bomberos de Castellón, Policía Local (Uproma), Guardia Civil (Seprona), Agentes Medioambientales y SEO Birdlife. Templete del Parque Ribalta.

– Actividades basadas en El bosque de los árboles estúpidos, de Con la participación de Bomberos de Castellón, Policía Local (Uproma), Guardia Civil (Seprona), Agentes Medioambientales y SEO Birdlife. Templete del Parque Ribalta. 18.00 horas – Presentación de El asesino del invierno con Greta Alonso junto al club la Virgulilla y la Farola. Librería Babel (c/ Guitarrista Tárrega, 20).

6 de marzo

En Nules

19.00 horas – Presentación deEl nombre del fuego con Myriam Imedio. Biblioteca Municipal

7 de marzo

En Nules