Del pop al museo: Rozalén inspira una exposición del MACVAC con obras de Picasso y Dalí en Benicàssim

El arte contemporáneo también sabe dialogar con la música popular. Y hacerlo con naturalidad. La nueva exposición que el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) presenta en Villa Elisa, en Benicàssim, lo demuestra desde su propio título: Regalar movimientos al viento, un verso extraído de la canción Y busqué de Rozalén, convertido aquí en lema curatorial y punto de partida conceptual.

Un verso convertido en recorrido expositivo

Lejos de ser un simple guiño, el verso de la cantante albaceteña funciona como metáfora del viaje interior que propone esta exposición colectiva, abierta al público hasta el 17 de mayo. La muestra plantea un recorrido por el autoconocimiento, la introspección y la experiencia sensorial, utilizando el arte como herramienta para explorar la dimensión más íntima del ser humano.

La sala expositiva de Villa Elisa, en Benicàssim, acoge una muestra colectiva con fondos del Museu de Vilafamés. / MEDITERRÁNEO

Picasso, Dalí y Motherwell dialogan con el presente

Uno de los grandes atractivos de Regalar movimientos al viento es la calidad y diversidad de las obras seleccionadas, con nombres clave de las vanguardias y neovanguardias del siglo XX como Pablo Picasso, Salvador Dalí o Robert Motherwell, junto a artistas contemporáneos.

Este diálogo entre generaciones, estilos y técnicas refuerza la idea de que el arte trasciende épocas y lenguajes, y sigue siendo un vehículo válido para la reflexión personal. Pintura, escultura y propuestas de carácter más experimental conviven en un mismo espacio, estableciendo un constante intercambio entre pasado y presente, exterior e interior.

Diferentes piezas de arte contemporáneo dialogan en esta propuesta expositiva comisariada por Patricia Mir. / MEDITERRÁNEO

Más allá de la contemplación estética

El planteamiento curatorial no se limita a la observación visual. La exposición propone una experiencia sensorial completa, en la que técnica, emoción y percepción del espectador convergen. El recorrido invita a detenerse, a escuchar y a dejarse llevar, en un proceso que va más allá de la contemplación estética para convertirse en una experiencia de descubrimiento personal.

La combinación de lenguajes artísticos y soportes refuerza esa sensación de viaje interior, en coherencia con el verso que da nombre a la muestra y con su vocación de abrir espacios para la reflexión íntima.

Visita comentada con la comisaria

Además de la exposición, el público podrá profundizar en el proyecto a través de una visita comentada a cargo de la comisaria, Patricia Mir, prevista para el 28 de marzo. La actividad requiere inscripción previa, que puede realizarse en la Casa de la Cultura, a través del correo electrónico cultura@benicassim.org o llamando al 964 30 45 65.

Con esta propuesta, el MACVAC refuerza su presencia fuera de Vilafamés y consolida su colaboración con el Ayuntamiento de Benicàssim, acercando obras maestras del arte moderno y contemporáneo a nuevos públicos, y demostrando que un verso de una canción también puede abrir la puerta a una experiencia artística profunda.