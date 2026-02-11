Castelló suma otro gran nombre a su temporada de conciertos: Luz Casal

Castelló suma uno de los grandes conciertos de la temporada a su agenda cultural. Luz Casal actuará en el Auditori i Palau de Congressos, dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico, Me voy a permitir, un álbum que confirma el excelente momento creativo de una de las voces más importantes de la música en español.

El anuncio del concierto de Luz Casal refuerza una programación musical que en los últimos meses ha reunido en la ciudad a figuras clave del panorama nacional e internacional, con nombres como Raphael, MocedadesFito & FitipaldisRamoncínHombres G, Carlos Rivera, Mónica Naranjo o Sergio Dalma, consolidando a Castelló como una plaza destacada dentro de los grandes circuitos de directo.

Un disco libre, ecléctico e inclasificable

Me voy a permitir es, según la propia concepción del proyecto, el trabajo más ecléctico e inclasificable de los más de 50 años de carrera de Luz Casal. Un disco formado por diez canciones que funcionan como diez actitudes, diez miradas y diez formas de entender el mundo, abordadas desde la libertad creativa y la madurez artística de quien ya no tiene nada que demostrar.

Luz Casal, una de las grandes divas de la canción española, visitará Castelló este 2026. / MEDITERRÁNEO

En este nuevo álbum, la cantante se mueve sin ataduras, con naturalidad y honestidad, reafirmando una personalidad artística capaz de transitar entre la chanson francesa y el cancionero latinoamericano, entre el rock más visceral y la crónica íntima de lo cotidiano.

Un directo que conecta pasado y futuro

El espectáculo que Luz Casal presenta en esta gira se plantea como un puente entre pasado y futuro, una propuesta que certifica su doble condición de compositora intuitiva e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar, sino de habitar las canciones.

'Me voy a permitir' es el título del nuevo trabajo discográfico que presentará ante sus fans en la capital de la Plana. / MEDITERRÁNEO

En el concierto de Castelló, que se celebrará el próximo 19 de abril, a las 19.00 horas, no faltarán los temas de su nuevo trabajo, pero tampoco algunos de los himnos que han marcado varias generaciones, como Loca, Rufino, No me importa nada, Un nuevo día brillará, Entre mis recuerdos, Te dejé marchar o la inolvidable Piensa en mí.

Una voz imprescindible de la música en español

Ajena a la pirotecnia y a los artificios, Luz Casal se guía únicamente por su instinto creativo, una libertad que le ha valido la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un reconocimiento triple reservado a muy pocas trayectorias.

La cita del 19 de abril en el Auditorio de Castellón promete ser una noche única, un reencuentro con una de las grandes voces de la música en español y con algunos de los himnos más conmovedores de la canción española, en un directo tan honesto como emocionante.

Entradas ya a la venta

Las entradas para el concierto de Luz Casal en Castelló ya están a la venta a través de la plataforma entradasmakeit.es.