Rosalía levita en el nuevo videoclip de ‘Sauvignon blanc’, un brindis para desprenderse de lo material en el desierto

Rosalía ha lanzado esta tarde a las 18 horas la canción ‘Sauvignon blanc’, el tercer videoclip de ‘LUX’. La pieza está dirigida por el estadounidense Noah Dillon, artista, fotógrafo, director y músico estadounidense residente en Los Ángeles, miembro fundador de la banda The Hellp y colaborador del difunto diseñador Virgil Abloh. El videoclip empieza con una Rosalía recostada en el suelo en un desierto, envuelta en una polvareda mística, con un vestido de tirantes oscuro. Poco a poco parece ir despertando de un letargo. Un Rolls Royce, mencionado en la canción, se acerca y se abren las puertas, aunque ninguna figura humana sale de ellas, tan solo se levanta más polvo. Poco después, esa presencia invisible la levanta del suelo y hace que parezca que la catalana levite, un poco como en el videoclip de ‘Love again’ de Dua Lipa, donde la artista acababa cabalgando en un caballo invisible.

El videoclip alterna la acción de rescate de Rosalía en el desierto con planos de dentro del coche en los que la catalana interactúa con unas manos masculinas negras que muchos han visto ya como un guiño a uno de los videoclips más célebres y polémicos en su día de su admirada Madonna, ‘Like a prayer’, en el que la figura un santo negro y que fue calificado como blasfemia por el Vaticano en su día. Juan Pablo II animó a boicotear a la artista de origen italiano.

Las connotaciones religiosas del videoclip son múltiples: del crucifijo que cuelga del coche al collar de perlas blancas en forma de rosario que la artista lleva o el gesto de recato de subirse el tirante del vestido. Y la iluminación mística en el desierto es uno de los pasajes bíblicos recurrentes, de Pablo de Tarso a Moisés. La imagen de ‘emborracharse de dios’, aquí personalizada en la copa de Sauvignon blanc’, es una de las alegorías utilizadas por poetas místicos como Rumi o la misma Santa Teresa de Jesús para narrar la iluminación espiritual. El fuego final del videoclip, donde se superponen el Rolls Royce en llamas con la cabeza de la artista, también habla de la combustión purificadora que lleva a la luz.

La artista ha publicado dos versiones sorpresa de ‘Sauvignon Blanc’ en todas las plataformas digitales de forma simultánea, ‘A Cappella’ y ‘Instrumental’.

‘Sauvignon blanc’ es la canción número 13 de ‘LUX’, donde la voz de la catalana y un piano son los dos protagonistas de un tema donde Rosalía narra cómo se despoja de todo lo material, de sus Jimmy Choos a las perlas, el caviar y hasta su piano de pared, ya que solo necesita el amor divino. Una pieza de delicado ‘crescendo’ en el que insiste en una idea que repite durante el disco, la de un Dios con un "mi" delante, haciéndolo suyo y dando entender que cada uno puede encontrar la fe donde quiera. En realidad, cada uno entiende la canción como quiere porque el amor al que se alude no es romántico. Los créditos son de ella y The Dream, estrecho cómplice de Beyoncé.

‘Sauvignon blanc’ es el tercer videoclip de ‘LUX’. El primero en aparecer fue ‘Berghain’ el pasado 27 de octubre, antes del lanzamiento del disco, el 7 de noviembre. El segundo fue ‘La perla’, la canción más escuchada del disco, con 217.540.095 reproducciones hasta el día de hoy solo en Spotify. Si el primero estaba filmado por uno de sus primeros colaboradores, el madrileño Nicolás Méndez, fundador de la productora barcelonesa Canadá (responsable también de los emblemáticos ‘Malamente’ y ‘Pienso en tu mirá’), el segundo llevaba el sello creativo de Pilar Vila, su hermana, y está dirigido por el estadounidense-colombiano Matías Vásquez, más conocido como Stillz, que ya se encargó de los visuales del famoso TikTok Live de Motomami (2022) y del clip de ‘La noche de anoche’, donde Rosalía canta con Bad Bunny, el actual rey del pop.