¿Una noche de rancheras en Castelló? Álex Fernández presentará 'Voz de mi sangre' en el Auditori
El cantante mexicano, nieto de la leyenda Vicente Fernández e hijo del también ilustre Alejandro Fernández, actuará en la capital de la Plana acompañado por mariachis, en una noche dedicada a la música regional mexicana
El cantante mexicano Álex Fernández llegará a Castelló con su gira Voz de mi sangre, un espectáculo que podrá verse en el Auditori i Palau de Congressos y que promete convertirse en una auténtica celebración de la música regional mexicana.
Heredero de una de las grandes dinastías de la música latina, hijo de Alejandro Fernández y nieto del legendario Vicente Fernández, el artista aterriza en la capital de la Plana para presentar un directo cargado de emoción, tradición y potencia interpretativa.
Un homenaje a las raíces de la música mexicana
Acompañado por un espectacular grupo de mariachis, Álex Fernández ofrecerá el viernes 8 de mayo, a las 21.00 horas, un repertorio en el que se combinan algunos de sus grandes éxitos con los temas incluidos en Voz de mi sangre, un espectáculo concebido como un tributo a la herencia musical mexicana y a las raíces que han marcado su trayectoria artística.
La propuesta fusiona la tradición del género ranchero con una producción escénica contemporánea y vibrante, pensada para conectar tanto con los seguidores más fieles como con nuevas generaciones de público.
Una carrera en constante crecimiento
Con una carrera que no ha dejado de crecer en los últimos años, Álex Fernández se ha ganado el respeto del público y la crítica gracias a su personalidad artística y a su capacidad para emocionar sobre el escenario, consolidándose como una de las voces más relevantes del panorama actual de la música regional mexicana.
La cita en Castelló se perfila como una noche especial e inolvidable, en la que la tradición, la emoción y la fuerza del directo serán las grandes protagonistas.
Entradas ya a la venta
Las entradas para el concierto de Álex Fernández en Castelló ya están disponibles a través de la web www.entradasmakeit.es.
