Què tenen a veure el fang, l’espart i els rituals? Un taller de mediació artística a Castelló ho posa a prova

María Vidagañ i Natalia Lobato impulsen dos tallers públics —infantil i adult— vinculats a l’exposició 'Creuar el llindar' de Fermín Sales a la Fundació Caixa Castelló

En el marc de l'exposició 'Creuar el llindar' de l'artista Fermín Sales a la Fundació Caixa Castelló es presenta un nou taller artístic.

En el marc de l’exposició 'Creuar el llindar' de l’artista Fermín Sales a la Fundació Caixa Castelló es presenta un nou taller artístic. / MEDITERRÁNEO

N. C.

La Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló acull els dies 13 i 14 de febrer el taller de mediació artística Reinventar el ritual: Matèria, tècnica i territori, una proposta concebuda per les artistes María Vidagañ i Natalia Lobato que convida a repensar la idea de ritual a partir de l’experiència compartida, els materials tradicionals i la relació amb el territori.

El projecte s’inscriu en el marc de l’exposició Creuar el llindar, de l’artista Fermín Sales, i es desplega en dos tallers públics, un d’infantil i un altre d’adult, que comparteixen concepte, materials i enfocament, adaptant metodologies i ritmes a cada franja d’edat.

Pensar fent: matèria, memòria i pràctica col·lectiva

La proposta parteix d’una metodologia basada en l’observació activa i la posada en comú col·lectiva, apostant per l’acció de «pensar fent» com a eina de mediació artística. A través de materials com la terra, l’aigua i l’espart —elements carregats de memòria rural i presents en el quotidià— els tallers exploren les seues possibilitats plàstiques, visuals i tècniques des d’una mirada experimental, relacional i compartida.

El taller de mediació proposa una reflexió a través del modelatge del fang i el trenat manual.

El taller de mediació proposa una reflexió a través del modelatge del fang i el trenat manual. / MEDITERRÁNEO

El modelatge del fang i el trenat manual de l’espart permeten recuperar gestos senzills vinculats al territori per reflexionar sobre la vigència dels rituals ancestrals i la seua relació amb la contemporaneïtat, plantejant com aquestes pràctiques poden adquirir nous significats en el món actual.

Taller públic infantil: crear un ritual propi

El taller infantil, adreçat a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys, tindrà lloc el divendres 13 de febrer, de 18.00 a 20.00 hores. L’activitat se centra a indagar en la idea de ritual, el seu sentit i la seua naturalesa, a partir de l’observació de les obres de l’exposició.

Els participants identificaran els elements que conformen un ritual per a crear un arxiu col·lectiu i, mitjançant la manipulació de terra, aigua i espart, donaran forma a un ritual propi. El taller planteja un espai de joc col·lectiu on experimentar amb els materials, generar formes i connexions i activar la imaginació, el cos i la col·laboració.

Taller públic adult: observació, diàleg i creació compartida

El taller per a adults, destinat a persones a partir de 18 anys, se celebrarà el dissabte 14 de febrer, d’11.30 a 13.30 hores. La proposta ofereix un acostament a Creuar el llindar des de l’observació i la creació col·lectiva, partint d’una selecció d’imatges de les peces audiovisuals de la mostra per construir narratives de l’imaginari comú.

María Vidagañ i Natalia Lobato Ruiz són les responsables del taller de mediació artística que proposa la Fundació Caixa Castelló.

María Vidagañ i Natalia Lobato Ruiz són les responsables del taller de mediació artística que proposa la Fundació Caixa Castelló. / MEDITERRÁNEO

El treball amb la tècnica del trenat de l’espart i el pessic amb argila obri un espai de diàleg per pensar fent, amb l’objectiu de passar de la reflexió individual a una posada en comú col·lectiva. Els materials vinculats al món rural actuen així com a excusa per intercanviar relats i generar un espai de trobada dins del museu.

Accés lliure amb reserva prèvia

Els dos tallers són d’entrada lliure amb reserva prèvia i es realitzaran a la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló (carrer d’Enmig, 17, Castelló). En ambdós casos es recomana portar roba còmoda que es puga embrutar.

Dues trajectòries vinculades a la mediació i els materials

María Vidagañ és una artista visual interdisciplinària que treballa amb instal·lació, vídeo i performance. Doctora en Didàctica de les Arts Visuals per la Universitat de València, la seua pràctica investiga com els materials, físics i simbòlics, es transformen en dispositius d’experiència, establint vincles entre botànica, economia, educació i arts visuals. Actualment combina la pràctica artística amb la docència i la investigació a la Universitat Jaume I de Castelló.

Per la seua banda, Natalia Lobato Ruiz és una artista especialitzada en ceràmica contemporània, interessada en la relació entre tècnica, cos social i experimentació amb materials tradicionals. Premi Nacional de Ceràmica en la categoria d’artista emergent el 2023, la seua investigació entén la ceràmica com una tecnologia social i eina crítica, amb projectes de fort component polític i comunitari. També desenvolupa la seua tasca docent i investigadora a la UJI.

