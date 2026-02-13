Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda 200 €Familia de SoniaDirecto temporal viento CastellónNeonazis CastellónCalçotada en CastellónConciertos Magdalena 2026
instagramlinkedin

Ana Curra, la 'reina espanyola del punk', protagonitza la II Edició del festival WomaCS a Castelló

La Bohemia acull en març una nova cita d'aquesta iniciativa musical que converteix la capital de la Plana en epicentre del talent femení

Ana Curra tornarà a Castelló aquest 2026 com a cap de cartell de la segona edició del festival WomaCS.

Ana Curra tornarà a Castelló aquest 2026 com a cap de cartell de la segona edició del festival WomaCS. / Eneko

Nico Cruz

La reconeguda artista Ana Curra, la «reina espanyola del punk» serà la gran protagonista de la segona edició del Festival WomaCS, que tindrà lloc a la sala La Bohemia de Castelló. Durant tot el mes de març, el festival reivindica el paper essencial de les dones en la música i amplia la seua programació incorporant altres disciplines artístiques liderades per dones.

Un cartell amb Ana Curra com a protagonista

Ana Curra, figura icònica de la Movida madrileña, actuarà el dissabte 21 de març, presentant el seu disc homenatge a Parálisis Permanente juntament amb els èxits que han marcat la seua trajectòria. La seua presència aporta al festival un valor històric i contemporani, combinant experiència i avantguarda.

Junt a Curra, el públic podrà gaudir de Cerezas, projecte personal d'Andrea Calvo, i de les sessions de la DJ Unicorn Llampaes, creant una jornada que barreja talent consagrat i propostes fresques. Els organitzadors subratllen que aquesta combinació busca atraure nous públics i consolidar WomaCS com un referent de la música i l’art fet per dones a Castelló.

Novetats de la II Edició

Enguany, el festival amplia el seu abast més enllà de la música, incorporant altres disciplines artístiques protagonitzades per dones. Segons els organitzadors: «En la primera edició el públic va respondre molt bé i vam aconseguir convertir el festival en un referent cultural de la música feta per dones a Castelló. Aquesta segona edició volem donar un pas més enllà, visibilitzant el talent i treball d’altres propostes culturals fetes per dones».

Cerezas és el projecte personal d'Andrea Calvo, component de grups com Ataúdes Merche i Linea Maginot.

Cerezas és el projecte personal d'Andrea Calvo, component de grups com Ataúdes Merche i Linea Maginot. / MEDITERRÁNEO

Les entrades ja estan a la venda a la plataforma entradascastellon.com i a la taquilla de La Bohemia, i els interessats poden assegurar la seua assistència a un dels festivals més destacats del panorama femení de Castelló.

Noticias relacionadas y más

Suport institucional

El Festival WomaCS compta amb el suport de l'Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura i Turisme Comunitat Valenciana, reforçant el compromís institucional amb la visibilitat i promoció del talent femení.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents