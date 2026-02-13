Ana Curra, la 'reina espanyola del punk', protagonitza la II Edició del festival WomaCS a Castelló
La Bohemia acull en març una nova cita d'aquesta iniciativa musical que converteix la capital de la Plana en epicentre del talent femení
La reconeguda artista Ana Curra, la «reina espanyola del punk» serà la gran protagonista de la segona edició del Festival WomaCS, que tindrà lloc a la sala La Bohemia de Castelló. Durant tot el mes de març, el festival reivindica el paper essencial de les dones en la música i amplia la seua programació incorporant altres disciplines artístiques liderades per dones.
Un cartell amb Ana Curra com a protagonista
Ana Curra, figura icònica de la Movida madrileña, actuarà el dissabte 21 de març, presentant el seu disc homenatge a Parálisis Permanente juntament amb els èxits que han marcat la seua trajectòria. La seua presència aporta al festival un valor històric i contemporani, combinant experiència i avantguarda.
Junt a Curra, el públic podrà gaudir de Cerezas, projecte personal d'Andrea Calvo, i de les sessions de la DJ Unicorn Llampaes, creant una jornada que barreja talent consagrat i propostes fresques. Els organitzadors subratllen que aquesta combinació busca atraure nous públics i consolidar WomaCS com un referent de la música i l’art fet per dones a Castelló.
Novetats de la II Edició
Enguany, el festival amplia el seu abast més enllà de la música, incorporant altres disciplines artístiques protagonitzades per dones. Segons els organitzadors: «En la primera edició el públic va respondre molt bé i vam aconseguir convertir el festival en un referent cultural de la música feta per dones a Castelló. Aquesta segona edició volem donar un pas més enllà, visibilitzant el talent i treball d’altres propostes culturals fetes per dones».
Les entrades ja estan a la venda a la plataforma entradascastellon.com i a la taquilla de La Bohemia, i els interessats poden assegurar la seua assistència a un dels festivals més destacats del panorama femení de Castelló.
Suport institucional
El Festival WomaCS compta amb el suport de l'Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura i Turisme Comunitat Valenciana, reforçant el compromís institucional amb la visibilitat i promoció del talent femení.
Suscríbete para seguir leyendo
- Matías cierra el último videoclub de Castellón: 'A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Aemet endurece sus previsiones para Castellón y activa la alerta naranja
- Desaparición de Sonia: las nuevas imágenes de su coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- El 'drama' del pueblo donde Violeta Mangriñán se ha comprado casa: 'Es casi imposible
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Feria Taurina de la Magdalena 2026: cartel, horarios y venta de entradas