Robin Torres, cantante y actriz: «Mecano ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón»

Hay legados que parecen intocables y canciones que, más que música, son fragmentos de la memoria colectiva de todo un país. Robin Torres lo sabe bien. Lo que comenzó hace una década como un respetuoso homenaje a la banda más importante del pop español, se ha consolidado como un fenómeno internacional que ha traspasado fronteras y generaciones.

Tras el éxito arrollador de su primera gira, la cantante y actriz regresa a los escenarios con un montaje renovado basado en el emblemático álbum Descanso Dominical. Con una puesta en escena que cuida hasta el más mínimo detalle técnico y emocional, Torres consigue lo imposible: que el espectador olvide la ausencia de los hermanos Cano y Ana Torroja para sumergirse en un viaje sensorial a los años 80.

Su actuación, que iba a celebrarse este 14 de febrero en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, se ha aplazado debido al temporal (la alerta roja por fuertes vientos) al próximo 12 de abril. De todos modos, charlamos con ella sobre la responsabilidad de encarnar un mito, la clave de su éxito y esa conexión casi mística que mantiene con el repertorio que cambió la historia de la música en España.

Robin Torres es la voz del espectáculo 'Hija de la luna' que llega este 14 de febrero a Castelló. / MEDITERRÁNEO

—Después de diez años y más de 300 conciertos, ¿cómo ha evolucionado tu relación personal con las canciones de Mecano?

Mecano ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón; como buena española, su música ha sido la banda sonora de todo lo que me ha sucedido. Sin embargo, es cierto que desde que inicié el proyecto Hija de la Luna, siento estas canciones como algo propio. Después de más de tres décadas desde la separación de la banda, nosotros estamos volviéndoles a dar vida. Tras tantos años familiarizándome con el repertorio, y aunque suene atrevido, siento como si –entre comillas– yo misma hubiera «parido» a Mecano.

—¿Sientes que ahora interpretas a Ana Torroja desde un lugar distinto al del primer día?

Evidentemente. Al principio me centraba exclusivamente en respetar el personaje y en imitar cada uno de sus movimientos. Pero, con el tiempo y viendo la reacción del público, me he ido dejando llevar. Poco a poco, mi propia identidad como Robin Torres ha ido tomando cartas en el asunto; voy siendo más Robin que Ana. Al final, me apasiona la verdad escénica. No soy imitadora, soy actriz y cantante; intento acercarme al personaje lo máximo posible, pero siempre desde la honestidad. El público me ha dado la oportunidad de ser yo misma sobre el escenario mientras mantengo vivo el mito.

—Este nuevo espectáculo se basa en el disco más vendido de la banda. ¿Qué tiene de especial este repertorio para ti y cuál ha sido el mayor desafío a la hora de recrearlo?

Aunque nos basamos en la gira de su disco más exitoso, siempre rescatamos los grandes hitos. No puedes visitar una ciudad y no cantar Hoy no me puedo levantar, Barco a Venus o temas de sus primeros álbumes que la gente necesita escuchar. Este espectáculo es especialmente significativo para mí, no solo por las cifras del disco original, sino por el cariño y el respeto con el que lo hemos construido: la iluminación, el vestuario y las coreografías están diseñados para que el público sienta que entra en una máquina del tiempo y retrocede treinta años para vivir un directo de Mecano.

—El público de Castelló verá en el Auditori i Palau de Congressos un montaje con vestuario y coreografías renovadas que capturan la estética de finales de los 80. ¿Cómo habéis logrado conjugar pasado y presente sin perder la frescura?

Es una cuestión de fidelidad absoluta. Por ejemplo, en los recintos siempre nos preguntan por las pantallas, pero nosotros no las llevamos. ¿Por qué? Porque Mecano no las usaba. Queremos que la experiencia sea idéntica a una actuación de las décadas de los 80 y 90. Utilizamos las facilidades técnicas de hoy para el montaje, pero mantenemos la puesta en escena original. Incluso nuestro director musical, que es un gran fan de la banda, se encargó de conseguir los mismos modelos de instrumentos, marca y modelo, que utilizaban ellos. Aunque existan teclados o guitarras modernos que suenen «mejor», nosotros preferimos los que suenan a Mecano. Esa suma de detalles es lo que recupera la esencia.

—La crítica define este espectáculo como «el mejor homenaje que existe a Mecano». ¿Esa responsabilidad pesa o supone un aliciente extra?

Al principio sentía miedo. El fan de Mecano es muy exigente y actúa como un crítico implacable; sabía que nos mirarían con lupa. Sin embargo, tras diez años de proyecto, llenando auditorios cada vez más grandes y cruzando el charco hacia Latinoamérica, ese miedo se ha transformado en una satisfacción enorme. Quién me iba a decir a mí que estaríamos tanto tiempo en cartel. Me halaga y me motiva porque sé cuánto hemos peleado y las horas que hemos invertido para llegar hasta aquí.

—Si tuvieras que elegir una sola canción de este nuevo montaje que te erice la piel cada vez que la interpretas, ¿cuál sería?

¡Eso no se pregunta! –ríe–. Me gustan todas, pero si tengo que elegir, diría que 'Eugenio' Salvador Dalí. Es especial por su armonía, su melodía y su complejidad técnica. Exige mucha delicadeza y una gran preparación vocal para pasar de la voz de pecho a la de cabeza de forma tan radical; es como una caricia musical. Además, la puesta en escena que llevamos en este show es espectacular. Aun así, me sucede lo mismo con Hijo de la Luna, Héroes de la Antártida o Mujer contra mujer... todos son temas maravillosos.