El 'rey de la bachata' que triunfa en Japón, Brasil y Corea da la sorpresa en el Benidorm Fest: 380 conciertos en 30 países le avalan

No tenía pensado hacer bachata. Daniel Jesús era tan curioso que, cuando empezó, en 2014, todos los géneros le interesaban. Probó la mayoría en su etapa por las orquestas más punteras de España. Y, sin querer, un día, Juan Luis Guerra entró en su vida. El artista de República Dominicana le dejó tal huella que, hoy, tras años defendiendo su estilo, se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales. Incluso internacionales: de hecho, hay quien ya lo ha bautizado como el rey de bachata. Tras dar 380 conciertos en 30 países, Dani J ha aterrizado en el Benidorm Festcon un objetivo: soltar la cadera.

“Fue como volar. Tu boca y la mía se acercaban más. Fue casi irreal. No había más nadie en todo el local. Entonces, me acerqué. Y tú también a mí. Entonces, yo probé el tacto de tu piel”, canta en Bailándote, su propuesta. Una canción que es el resultado de 12 años de carrera. Aunque, ojo, el gusanillo despertó mucho antes. Casi desde que tuvo conciencia.

Dani J ha llevado su música a 30 países, le llaman 'El rey de la bachata'. / ARCHIVO

Es de Sevilla y, claro, obviamente, sus raíces flamencas fueron el punto de partida. Pero, rápidamente, se dejó llevar por el pop y el urbano que tan bien ha casado en su proyecto. Un cóctel musical que le ha permitido construir una identidad propia. En las orquestas donde trabajó tocó todos los palos posibles. Incluida la bachata. Por aquel entonces, ya le gustaba. Sin embargo, el punto de inflexión llegó tras descubrir a Juan Luis Guerra. Fue ahí cuando entendió que ésta era más que melodías y letras. Entonces, la investigó. Profundizó en ella. Y, poco a poco, fue haciéndola suya.

2016 fue un buen año para Dani J gracias a la publicación de Quitémonos la ropa: un epé que le incluyó entre los 10 artistas más prometedores del año según Google Play Music. Fue el único español en la lista. A partir de ahí, su popularidad se disparó. Y empezó a viajar. Hasta el punto de coronarse en Australia, Francia, México, Corea y Brasil, entre otros países.

Referencias japonesas

Le gusta tanto adentrarse en otras culturas que, tras visitar Japón, por ejemplo, compuso Tokyo, donde ha incorporado distintas referencias niponas. También fundó su propio sello: abrió 13 Pro Music en 2022 para asumir el control de su carrera. Y, desde entonces, ha editado temas tan populares como Te pido, Rosas y Millonaria. En la actualidad, atesora 540.000 oyentes mensuales en Spotify. El caso de Bailándote es particular. No es una bachata al uso: de tintes electrónicos, la ha deconstruido hasta dar con el punto exacto. Es comercial, pensada para el disfrute. ¿Suficiente para levantar la Sirenita de Oro? El tiempo lo dirá.

Bailándote se ha clasificado a la final del Benidorm Fest que se celebrará este sábado: a Dani J se han sumado Miranda & Bailamamá, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha. Seis proyectos que ya se han unido a los seleccionados el martes: Kenneth, Tony Grox y Lucycalys, María León y Julia Medina, Izan Llunas, Kitai y Mikel Herzoj Jr. En total, 18 artistas entre 870 candidatos que parten de un punto distinto a las anteriores hornadas: España no irá a Eurovisión por la presencia de Israel.