Solo una guitarra y el corazón abierto: Alejandro Astola anuncia un concierto muy especial en Castelló

El cantautor sevillano Alejandro Astola recalará en Castelló el próximo sábado 30 de mayo de 2026 con Mi Guitarra y yo, un nuevo proyecto en solitario que marca un punto de inflexión en su carrera. La cita será a las 20.00 horas en La Bohemia, en un formato íntimo que promete conexión directa con el público y un regreso a la esencia más pura de sus canciones.

Una trayectoria consolidada

Con casi 25 años escribiendo canciones, Astola es una de las voces más reconocibles de la música sevillana contemporánea. Fundador de Fondo Flamenco, ha publicado 13 discos a lo largo de su trayectoria, además de numerosos trabajos inéditos, construyendo una sólida carrera artística respaldada por millones de seguidores.

Tras explorar distintos estilos y formatos, Alejandro Astola ha decidido empezar desde cero. / MEDITERRÁNEO

Volver al origen

Este nuevo proyecto supone una declaración de intenciones. Tras explorar distintos estilos y formatos, Alejandro Astola ha decidido empezar desde cero también en redes sociales y plataformas digitales, apostando por la autenticidad, la coherencia artística y el contacto directo con el público.

Una vuelta a los orígenes que el propio artista define así: «He decidido volver al punto de partida, a cuando solo tenía una guitarra y un cuaderno. Necesitaba reencontrarme con la verdad de mis canciones, sin mirar números ni etiquetas, solo disparando palabras directas al corazón».

Un concierto íntimo en Castelló

El concierto en La Bohemia está planteado como una experiencia cercana y emocional, donde la guitarra, la voz y las historias personales serán las auténticas protagonistas. Un formato pensado para escuchar, sentir y compartir, lejos de artificios y expectativas externas.

Entradas y precios

Las entradas ya están a la venta a través de la web entradasmakeit.es, con un precio a partir de 25 euros. Una oportunidad única para reencontrarse con Alejandro Astola en su versión más honesta y personal, en uno de los conciertos más esperados de la primavera musical en Castelló. Una cita imprescindible para los amantes de la canción de autor y las emociones sin filtros.