Conoce al nuevo director de la Agrupación Musical l’Alcalatén de l’Alcora: Carlos Valles Donate

Carlos Valles Donate ya es oficialmente el nuevo director de la Agrupació Musical l'Alcalatén tras la firma de su contratación, culminando así un proceso de selección en el que ha contado con el respaldo mayoritario de la sociedad musical. Más del 80% de los votos de los miembros de la agrupación avalaron su nombramiento.

Un director con sólida formación académica

Natural de Vinalesa (València), Carlos Valles Donate cursó estudios de Composición en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castelló. A lo largo de su trayectoria ha ampliado su formación con reconocidos profesionales del ámbito musical como Gregory Fritze, Rafa Sanz, Saul Gómez, James Barnes, Philip Sparke, Ferrer Ferran, Llorenç Mendoza, Carlos Garcés, José Miguel Rodilla o Juanjo Navarro, entre otros.

Valles Donate estudió Composición en el Conservatorio superior de Música Salvador Seguí de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Premios y reconocimientos

El nuevo director de la banda de L'Alcora cuenta con un amplio palmarés tanto en dirección como en composición. Entre los galardones más destacados figuran el Primer Premio en el 46 Certamen Provincial de Bandas de Música de València (2023) en Cuarta Sección, el Segundo Premio en el 53 Certamen Provincial de la Diputación de Alicante (2025) en Segunda Sección, así como el Primer Premio y Mención Especial del Público en el IX Concurso Nacional de Dirección ‘Maestro Galindo’ (2025).

A estos se suman el Primer Premio en el XII Concurso Internacional de Dirección de Bandas ‘Cueva de Medrano’ (2019), el Primer Premio en el I Concurso de Composición para Banda Sinfónica de la Diputació de Castelló y la FSMCV (2025) o el Primer Premio en el II Concurso Internacional de Composición Emili Giménez Bou (2024), entre otros muchos reconocimientos nacionales e internacionales.

Obras de referencia en certámenes oficiales

Algunas de sus composiciones, como Dioses y Titanes, El Dorado o La Torre del Rey, han sido seleccionadas como obras obligadas en el Certamen Autonómico de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana y en el Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón. Además, en 2015 y 2020 recibió el encargo de la Junta Central Fallera para componer los pasodobles dedicados a las Falleras Mayores de València.

Continuidad y nuevo ciclo

Aunque ya había dirigido a la formación alcorina en el concierto homenaje de despedida del anterior director, Emili Mallol, su incorporación se formaliza ahora de manera oficial. En la actualidad, Valles compatibiliza la dirección de la banda con la docencia, como profesor de Fundamentos de Composición en el Centro Profesional de Música Mestre Onofre Díaz Monzó de Montserrat (Valencia).

Desde la Agrupació Musical l’Alcalatén y desde la población de l’Alcora en general se le ha trasladado el deseo de que esta nueva etapa al frente de la banda sea fructífera y enriquecedora para la vida cultural de la localidad.