'Íntims al Castell' 2026 reúne en Onda a Valeria Castro, Revólver, Estrella Morente y James Rhodes: ¿Cuándo actúa cada artista?
El ciclo musical regresa al Castillo de las 300 Torres de la localidad castellonense con cuatro conciertos exclusivos de primer nivel
El Castillo de las 300 Torres volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios culturales de la provincia con la tercera edición de Íntims al Castell, el ciclo de conciertos que consolida a Onda como referente de las experiencias musicales en formatos íntimos y enclaves patrimoniales. El festival se celebrará durante cuatro sábados consecutivos, con un cartel que reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama musical nacional e internacional.
El Ayuntamiento de Onda ha presentado una programación que refuerza la identidad del ciclo: aforo limitado, cercanía con el artista y una propuesta artística cuidada, donde la música dialoga directamente con el entorno histórico del castillo.
Un cartel de grandes nombres en un formato exclusivo
La edición de 2026 arrancará el sábado 6 de junio con Valeria Castro, una de las voces más reconocidas del momento, que llegará al castillo con un directo íntimo y cargado de emoción.
El sábado 13 de junio será el turno de Revólver, que ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, en un concierto pensado para disfrutar de su repertorio más esencial.
La programación continuará el sábado 20 de junio con Estrella Morente, una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, que protagonizará una velada marcada por la fuerza artística y la emoción.
El ciclo se cerrará el sábado 27 de junio con James Rhodes, que llegará a Onda con una propuesta que combina música clásica, cercanía y una conexión directa con el público, una de sus señas de identidad sobre el escenario.
Música, patrimonio y experiencia
Durante la presentación, el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha subrayado el papel que ha adquirido el ciclo dentro de la agenda cultural ondense: «Íntims al Castell se ha consolidado como una propuesta cultural singular que une música, patrimonio y una experiencia única en Onda».
Por su parte, Juan Carlos Vidal, CEO de la promotora del ciclo, ha destacado el valor del entorno y la evolución artística del festival: «Poder disfrutar de la música en un entorno como el Castillo de las 300 Torres es un privilegio. Año tras año, el ciclo sube de nivel artístico siendo un referente dentro de los ciclos de este formato».
Entradas y formato
Íntims al Castell mantiene su esencia de conciertos en pequeño formato, pensados para disfrutar de la música en un ambiente cercano, donde el entorno histórico se convierte en parte fundamental de la experiencia.
Las entradas estarán disponibles próximamente en la página web oficial del ciclo: intimsalcastell.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
- El pueblo de Castellón donde siempre hace viento: dos de cada tres días sopla a más de 70 km/h
- Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla