Castelló analiza el legado de San Leocadio, el pintor que cambió la historia del arte en España

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y el Museu de Belles Arts de Castelló organizan este 18 de febrero una jornada de estudio dedicada a Paolo da San Leocadio, considerado el introductor del Renacimiento en España y autor de los célebres ángeles músicos de la Catedral de València.

La sesión, abierta al público, reunirá a algunos de los principales especialistas en la obra del pintor italiano y se enmarca en la primera exposición monográfica dedicada al artista en España, actualmente en sus últimas semanas en el museo castellonense.

Una jornada académica en torno al Renacimiento en València

La iniciativa cuenta también con el impulso de la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de Lleida, y propone una reflexión conjunta sobre la figura de Paolo da San Leocadio, su técnica, su materialidad y su papel decisivo en los inicios de la pintura renacentista en el antiguo Reino de València.

El Museu de Belles Arts de Castelló acogió ya una sesión introductoria al arte de San Leocadio cuando se inauguró su exposición retrospectiva. / MEDITERRÁNEO

Bajo el título Paolo de San Leocadio. Introductor de la pintura del Renacimiento en España. Técnica, materialidad e innovación’ la jornada se articula como una prolongación conceptual de la exposición, profundizando en los aspectos fundamentales de su producción pictórica.

Conferencias y mesa redonda con especialistas universitarios

El comisario de la muestra, Ximo Company, abrirá la jornada a las 10.00 horas con la conferencia La novedad pictórica de Paolo da San Leocadio. A continuación, Miquel Àngel Herrero-Cortell (UPV) centrará su intervención en una de las piezas destacadas de la exposición, El San Miguel de Orihuela, mientras que Isidro Puig (UPV) analizará El retablo mayor de Castellón.

Erik Pradas

La programación se completa con una mesa redonda sobre los inicios del Renacimiento en València, moderada por Ximo Company, en la que participarán Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez (UJI), junto a los propios Isidro Puig y Miquel Àngel Herrero-Cortell.

Además, la jornada incluye una visita guiada a la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo.

Últimas semanas de la primera retrospectiva de Paolo da San Leocadio

La llegada de Paolo da San Leocadio a València en 1472 marcó un punto de inflexión en la pintura española, hasta entonces dominada por la influencia hispanoflamenca. Según Ximo Company, el artista introdujo “una pintura brillante y precisa, de contornos definidos, reflejos metálicos y un cromatismo festivo”, que contrastaba con el clasicismo más solemne de la tradición florentina.

El arte de Paolo da San Leocadio, en Castelló / Erik Pradas / Erik Pradas

La exposición reúne por primera vez un conjunto de obras que permite comprender de forma global su trayectoria, con préstamos procedentes del Museo del Prado, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu de la Catedral de Barcelona, el Museo de Bellas Artes de València, así como de iglesias de Vila-real, València, Enguera y colecciones particulares.

Entre las piezas destaca una obra inédita, Lamentación sobre Cristo muerto (hacia 1507-1508), procedente de la galería Caylus de Madrid, junto a otras que recorren sus grandes etapas creativas en Castellón de la Plana, Vila-real y Gandia.

Hoy se sabe que Paolo da San Leocadio residió la mitad de su vida en la Comunitat Valenciana, donde se conserva la mayor parte de su producción, consolidando su figura como clave en la historia de la pintura valenciana y española.