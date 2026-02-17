'Dysphoria', el monólogo teatral que pone en jaque la identidad y la justicia, llega a Castelló

El teatro, cuando se arriesga, deja de ser refugio para convertirse en campo de pruebas. Teniendo esto en cuenta, huelga decir que Dysphoria no busca consuelo ni respuestas fáciles: propone una grieta. La obra, escrita y dirigida por María Goiricelaya y protagonizada por Gema Matarranz, que aterriza el 20 de febrero, a las 19.30 horas, en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, ofrece una propuesta que interpela directamente al espectador: ¿cómo opera la justicia cuando los derechos no son iguales para todo el mundo?

Una confesión íntima que activa el conflicto

La trama parte de un gesto doméstico, casi silencioso, que lo cambia todo. Una madre escucha cómo su hija de 16 años le confiesa que no es una chica, sino un chico. Alejandra pasa a ser Álex. A partir de ahí, la obra se adentra en un choque emocional devastador, donde la negación, la frustración y el miedo se mezclan con terapias, grupos de sensibilización y una resistencia íntima difícil de desmontar.

Gema Matarranz se subirá al escenario del Paranimf de la UJI este 20 de febrero con un monólogo potente. / MEDITERRÁNEO

El giro dramático llega cuando la policía irrumpe en escena y acusa a Álex de abuso sexual. Ese hecho precipita una carrera contrarreloj: comprender al hijo, protegerlo y enfrentarse a un sistema que amenaza con arrinconarlo, destruirlo o despojarlo de su identidad y de sus derechos como ser humano.

Teatro político sin consignas

Dysphoria se define como un monólogo de ficción documental que toma como punto de partida los debates abiertos tras la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. La pieza aborda, sin estridencias pero sin esquivar el conflicto, cuestiones como el fraude de género, los vacíos legales y la instrumentalización política de estos casos.

Con una duración de 80 minutos, la propuesta huye del panfleto y apuesta por una teatralidad tensa, sostenida en la palabra, el cuerpo y la mirada. El resultado es un ejercicio de riesgo escénico que obliga al público a posicionarse, incluso cuando la incomodidad resulta inevitable.

Histrión Teatro: tres décadas de riesgo escénico

La obra llega a Castelló de la mano de Histrión Teatro, que celebra treinta años de trayectoria profesional. Un recorrido marcado por la búsqueda constante, la colaboración con creadores como Daniel Veronese o Juan Carlos Rubio y, en los últimos años, por un giro hacia un teatro más político y documental.

El encuentro con María Goiricelaya en 2023 ya dio frutos con Nevenka. Dysphoria continúa esa línea y ha sido reconocida con el Premio al Mejor Espectáculo de Sala en la 28ª Feria de Teatro de Castilla y León.

El cuerpo como campo de batalla

El peso de la función recae sobre Gema Matarranz, una actriz de amplio registro y trayectoria sólida, capaz de sostener un monólogo que exige atravesar todas las temperaturas emocionales. La crítica ya lo ha subrayado con claridad. Andrés Molinari escribió: «Frío, mucho frío, dicho por sus labios. Un calor inmenso en las palabras, fuego en los gestos (…) Una actriz repleta de todas las temperaturas del teatro».

Una cita clave en la programación cultural de la UJI

La representación de Dysphoria refuerza la línea del Paranimf como espacio para las artes escénicas contemporáneas que no rehúyen los debates sociales más complejos. Una propuesta que no busca cerrar heridas, sino exponerlas a la luz y recordar que el teatro sigue siendo un lugar privilegiado para pensar el presente.