Portsxinel·la celebra 10 anys: tot el que has de saber del festival internacional de titelles als Ports
Dates, pobles, companyies i espectacles clau d’una edició molt especial que omplirà Els Ports de teatre de titelles del 29 de març al 12 d’abril
El Festival Internacional de Titelles Portsxinel·la arriba enguany a una xifra rodona. La seua desena edició se celebrarà entre el 29 de març i el 12 d’abril amb una programació extensa, gratuïta i pensada per a tots els públics que convertirà la comarca dels Ports en un gran escenari cultural a l’aire lliure.
Organitzat per la Associació Cultural Eclíptica d’Art, el festival desplegarà 60 activitats, de les quals 13 són pedagògiques, repartides en quinze localitats de l’interior nord de Castelló —amb extensió a La Sénia (Tarragona)— i amb la participació de companyies d’Europa i Amèrica.
On se celebra Portsxinel·la 2026
El festival recorrerà els municipis de Morella (i Ortells), Vilafranca, Forcall, Cinctorres, Todolella, Portell de Morella, Palanques, Villores, La Mata, Castell de Cabres, Vallibona, Herbers, Ares i La Sénia, consolidant el seu caràcter itinerant i de proximitat.
Tota la programació és gratuïta, un dels trets distintius d’un certamen nascut amb la voluntat d’acostar la cultura a un territori habitualment fora dels grans circuits escènics.
Un festival internacional amb accent familiar
La programació de la 10a edició destaca pel seu caràcter internacional i per una clara vocació familiar i intergeneracional, amb espectacles recomanats des dels 3, 4 o 5 anys.
Entre les companyies participants hi ha formacions de:
- L’Estat espanyol: Titiriteros de Binéfar, La Gotera de Lazotea, Xarop Teatre, Las Fotolateras–EACC, Mos Teatre i Tropos Teatro.
- Amèrica: Mosaico Cultural (Brasil), El Tenderete i Mondomeraki (Mèxic), Arlequín y los Juglares (Colòmbia), Nacional del Fósforo i Arde la Nona (Argentina).
- Europa: Théâtre Gudule i Anonima Teatro (França), El Bechin (Itàlia) i The Fifth Wheel (Alemanya).
Una combinació que reforça Portsxinel·la com a punt de trobada del teatre de titelles contemporani.
Espectacles destacats i celebració del 10é aniversari
Entre les propostes més assenyalades hi ha Jauja, de Titiriteros de Binéfar, concebut com la festa del 10é aniversari del festival, ambian, que es podrà veure a Morella i Forcall.
Altres títols que vertebren la programació són La niña jaguar, Santa pulcinella, Magdalena, la otra Frida, La Route, Horror puppets show, Extraordinary voyage, Garbancito en la barriga del buey o Mundo bilina, amb funcions repartides al llarg de totes les jornades.
La 'ruta titeritera': cultura i paisatge
Un any més, el festival convida a seguir la coneguda 'ruta titeritera', un fenomen consolidat que porta famílies senceres a recórrer els pobles dels Ports seguint el ritme de la programació, combinant espectacles, tallers, paisatge i vida quotidiana.
Portsxinel·la es presenta així com una experiència cultural i turística de qualitat, especialment atractiva durant les setmanes de Pasqua.
Tallers, escoles i activitats paral·leles
A més de les funcions escèniques, el festival inclou tallers d'stop motion, creació de capgrossos i puppets cinema, adreçats tant al públic familiar com a l’àmbit educatiu, amb activitats en CRA i centres escolars de la comarca.
El programa es completa amb trobades professionals a Palanques i mostres de músiques tradicionals del món, reforçant el vessant formatiu i comunitari del certamen.
Quan i com consultar la programació
Les activitats es distribueixen entre el 29 de març i el 12 d’abril, amb funcions al matí, migdia i vesprada, principalment en places, teatres i espais emblemàtics de cada municipi.
Tota la programació és d’accés lliure, amb inscripció prèvia només en algunes activitats concretes.
Programa del 10é Festival Internacional de Titelles Portsxinel·la
Diumenge 29 de març:
- Eixida des del Saló de Festes, Todolella: ‘Al vol’ (cercavila), Cia. Xarop Teatre (Castelló). 12:00. Tots els públics.
- Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament, La Mata: ‘Al vol’ (cercavila), Cia. Xarop Teatre (Castelló). 17:00. Tots els públics.
Dijous 2 d’abril:
- Casa de Cultura, Vilafranca: Taller ‘Fer el meu cabut’, Cia. Mos Teatre (València). 10:30. Majors de 5 anys.
- Casa de Cultura, Vilafranca: ‘Capgrossos al carrer’ (cercavila amb els assistents al taller), Cia. Mos Teatre (València). 12:30. Tots els públics.
Divendres 3 d’abril:
- Saló, Herbers (Assoc. Àmbit): Taller ‘Stop motion’, Cia. Las Fotolateras – EACC (Castelló). 10:30. Majors de 5 anys. Portar el mòbil carregat.
- Plaça, Herbers: ‘La niña jaguar’, Cia. Mosaico Cultural (Brasil). 12:00. Tots els públics.
- Carrer de Baix de la Plaça (Turisme), Vilafranca: ‘Santa pulcinella’, Cia. Théâtre Gudule (Francia). 12:00. Majors de 6 anys.
- Ajuntament, Portell de Morella: ‘Payasito de rodeo busca empleo’, Cia. El Tenderete (México). 12:30. Majors de 6 anys.
- Plaça Major, Ares: ‘La niña jaguar’, Cia. Mosaico Cultural (Brasil). 17:30. Tots els públics.
- Plaça de l’Ajuntament, Palanques: ‘Payasito de rodeo busca empleo’, Cia. El Tenderete (México). 18:30. Majors de 6 anys.
- Saló de Plens, Forcall: ‘Magdalena, la otra Frida’, Cia. Mondomeraki (México). 19:00. Majors de 6 anys.
- Saló d’Actes, Ortells: ‘Santa pulcinella’, Cia. Théâtre Gudule (Francia). 19:00. Majors de 6 anys.
Dissabte 4 d’abril:
- Plaça Sant Antoni, Vallibona: ‘La niña jaguar’, Cia. Mosaico Cultural (Brasil). 12:00. Tots els públics.
- Plaça, Herbers: ‘La Route’, Cia. Anonima Teatro (Francia). 12:00. Majors de 5 anys.
- Plaça de l’Església, Palanques: ‘Santa pulcinella’, Cia. Théâtre Gudule (Francia). 12:30. Majors de 6 anys.
- Plaça Major, Ares: ‘Santa pulcinella’, Cia. Théâtre Gudule (Francia). 17:30. Majors de 6 anys.
- Plaça Colom, Morella: ‘Jauja’ (Festa dels 10 anys de Portsxinel·la), Cia. Titiriteros de Binéfar (Aragó). 18:00. Tots els públics.
- Corro, Portell de Morella: ‘La niña jaguar’, Cia. Mosaico Cultural (Brasil). 18:00. Tots els públics.
- Plaça de l’Ajuntament, Palanques: ‘Magdalena, la otra Frida’, Cia. Mondomeraki (México). 19:00. Majors de 6 anys.
- Palanques: Mostra "Músiques tradicionals del món", Cia. Mosaico Cultural (Brasil) i Cia. Théâtre Gudule (Francia). 23:00. Inscripció necessària a eclipticadart@gmail.com
Diumenge 5 d’abril:
- Ermita Sant Lluis, Cinctorres: ‘La ratita presumida’, Cia. Titiriteros de Binéfar (Aragó). 12:00. Majors de 5 anys.
- Plaça de la Vila, Villores: ‘Payasito de rodeo busca empleo’, Cia. El Tenderete (México). 12:00. Majors de 6 anys.
- Ajuntament, Portell de Morella: ‘La Route’, Cia. Anonima Teatro (Francia). 12:30. Majors de 5 anys.
- Plaça Major, Todolella: ‘Magdalena, la otra Frida’, Cia. Mondomeraki (México). 12:30. Majors de 6 anys.
- Plaça Major, Forcall: ‘Jauja’ (Festa dels 10 anys Portsxinel·la), Cia. Titiriteros de Binéfar (Aragó). 18:00. Tots els públics.
- Saló Polifuncional, Castell de Cabres: ‘Payasito de rodeo busca empleo’, Cia. El Tenderete (México). 18:00. Majors de 6 anys.
- Plaça de l’Església, La Mata: ‘La Route’, Cia. Anonima Teatro (Francia). 18:30. Majors de 5 anys.
Dilluns 6 d’abril:
- Saló de Festes, Todolella: Taller ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 10:30. Majors de 5 anys. Portar el mòbil carregat.
- Saló de Festes, Todolella: Projecció ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 12:30. Majors de 3 anys. Curts realitzats pels participants del taller.
Dimarts 7 d’abril:
- Pavelló, Forcall: Taller ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 10:30. Majors de 5 anys. Portar el mòbil carregat.
- Pavelló, Forcall: Projecció ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 12:30. Majors de 3 anys. Curts realitzats pels participants del taller.
Dimecres 8 d’abril:
- Pavelló, Cinctorres: Taller ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 10:30. Majors de 5 anys. Portar el mòbil carregat.
- Pavelló, Cinctorres: Projecció ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 12:30. Majors de 3 anys. Curts realitzats pels participants del taller.
Dijous 9 d’abril:
- Centre Jove, Morella: Taller ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 10:30. Majors de 5 anys. Portar el mòbil carregat.
- Pavelló, Cinctorres: ‘El árbol de los sombreros’, Cia. Arlequín y los Juglares (Colombia). 11:30. Majors de 3 anys.
- Centre Jove, Morella: Projecció ‘Puppets cinema’, Cia. Tropos (Madrid). 12:30. Majors de 3 anys. Curts realitzats pels participants del taller.
Divendres 10 d’abril:
- Llotja, Morella: ‘El árbol de los sombreros’, Cia. Arlequín y los Juglares (Colombia). 12:00. Majors de 3 anys.
- Ermita de Sant Lluis, Cinctorres: ‘Garbancito en la barriga del buey’, Cia. La Gotera de Lazotea (Andalucía). 17:30. Majors de 4 anys.
- Plaça Casa de Cultura, Vilafranca: ‘Horror puppets show’, Cia. El Bechin (Italia). 18:00. Tots els públics.
- Teatre Municipal, Morella: ‘Mundo bilina’, Cia. Nacional del Fósforo (Argentina). 18:30. Majors de 5 anys.
- Convent d’En Blai Berga, Forcall: ‘Extraordinary voyage’, Cia. The Fifth Wheel (Alemania). 18:30. Majors de 3 anys.
Dissabte 11 d’abril:
- Plaça Colom, Morella: ‘Garbancito en la barriga del buey’, Cia. La Gotera de Lazotea (Andalucía). 12:00. Majors de 4 anys.
- Plaça Major, La Sènia: ‘Horror puppets show’, Cia. El Bechin (Italia). 12:00. Tots els públics.
- Plaça Major, Ares: ‘Extraordinary voyage’, Cia. The Fifth Wheel (Alemania). 12:00. Majors de 3 anys.
- Plaça Major, Todolella: ‘Chan chan plan’, Cia. Arde la Nona (Argentina). 17:00. Majors de 5 anys.
- Saló de Plens, Forcall: ‘Mundo bilina’, Cia. Nacional del Fósforo (Argentina). 19:00. Majors de 5 anys.
- Palanques: Mostra "Música tradicional del món", Cia. Arlequín y los Juglares (Colombia) i Cia. La Gotera de Lazotea (Andalucía). 23:00. Inscripció necessària a eclipticadart@gmail.com
Diumenge 12 d’abril:
- Plaça Major, Todolella: ‘Horror puppets show’, Cia. El Bechin (Italia). 12:00. Tots els públics.
- Ermita de Sant Lluis, Cinctorres: ‘Chan chan plan’, Cia. Arde la Nona (Argentina). 12:00. Majors de 5 anys.
- Teatre Municipal, Morella: ‘Extraordinary voyage’, Cia. The Fifth Wheel (Alemania). 12:30. Majors de 3 anys.
- Teatre Carles Pons, Vilafranca: ‘Extraordinary voyage’, Cia. The Fifth Wheel (Alemania). 18:00. Majors de 3 anys.
- Plaça de l’Església, La Mata: ‘Garbancito en la barriga del buey’, Cia. La Gotera de Lazotea (Andalucía). 18:30. Majors de 4 anys.
ACTIVITATS PARALELES
Dilluns 30 març:
- CRA Celumbres, Cinctorres: Taller ‘Fer el meu cabut’ (CRA Celumbres). 10:30.
- CRA Celumbres, Cinctorres: ‘Capgrossos al carrer’. 12:30.
Dimarts 31 març:
- CEIP Don Blasco de Alagón, Vilafranca: Taller ‘Stop Motion’ (per a estudiants). 10:30.
- CEIP Don Blasco de Alagón, Vilafranca: Projecció ‘Curts animats’. 12:30.
- CRA Els Ports, Forcall: Taller ‘Fer el meu cabut’. 10:30.
- CRA Els Ports, Forcall: ‘Capgrossos al carrer’. 12:30.
Dissabte 4 abril:
- Palanques: I Trobada Professional. 22:00.
Dissabte 11 abril:
- Palanques: II Trobada Professional. 22:00.
