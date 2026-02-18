Tres miradas literarias para contar Castellón: los Premios Letras del Mediterráneo 2026 ya tienen ganadores

La Diputación Provincial de Castellón premiará las obras literarias de Ana Covadonga, Alfonso Mateo-Sagasta y Sònia Valiente en la Gala Letras del Mediterráneo 2026, unos galardones que consolidan su apuesta por la literatura como herramienta de promoción cultural del territorio.

El anuncio lo ha realizado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha puesto en valor el trabajo de los tres autores, subrayando su capacidad para trasladar a la ficción «la esencia de nuestra provincia, sus paisajes, sus tradiciones y su gente». «Son tres obras inspiradas en Castellón que reflejan el patrimonio de nuestra tierra y la riqueza cultural que nos define», ha señalado.

Alfonso Mateo-Sagasta, Sònia Valiente, el diputado de Cultura Alejandro Clausell y Ana Covadonga Castro. / Javier Vilar

Un jurado vinculado al mundo del libro

Las obras premiadas han sido seleccionadas por un jurado integrado por Suso Postigo, Julio César Cano y Mauro Gómez, de la Librería Plácido Gómez.

Asimismo, han participado Pablo Sebastiá y Maribel García, aunque sin capacidad de decisión en el fallo final.

Estos galardones, convocados un año más por la institución provincial, contribuyen a situar Castellón como «un territorio referente cultural», enriqueciendo el panorama literario con obras que se publicarán y distribuirán a nivel nacional e internacional.

Tres autores, tres miradas literarias sobre Castellón

Narrativa – Sònia Valiente

La escritora y periodista Sònia Valiente (Valencia, 1975), doctora Cum Laude en Comunicación y autora de ocho libros de narrativa y no ficción, ha sido reconocida en la categoría de Narrativa.

El jurado ha destacado su capacidad para construir personajes heridos y atmósferas envolventes, así como un universo narrativo propio sostenido por un ritmo eficaz. En su obra, Valiente aborda problemáticas contemporáneas como la soledad, los límites de la ambición, la tecnología o el deseo, ofreciendo una mirada lúcida sobre la sociedad actual.

Su novela será publicada por Plaza & Janés.

Novela policíaca – Ana Covadonga

Ana Covadonga Castro (Oviedo, 1990) se alza con el premio en la categoría de Novela Policíaca. Inspectora de la Policía Nacional, compagina su labor profesional con la escritura, una experiencia que aporta a sus historias un notable grado de realismo.

El jurado ha valorado especialmente la autenticidad de su propuesta, capaz de fundir la técnica policial con una escritura reflexiva y hondamente humana, alejándose del estereotipo para construir personajes complejos y emocionalmente verosímiles.

La obra será publicada por Espasa.

Novela histórica – Alfonso Mateo-Sagasta

En la categoría de Novela Histórica, el galardón ha recaído en Alfonso Mateo-Sagasta (Madrid, 1960), licenciado en Geografía e Historia y autor de una extensa trayectoria literaria.

Con nueve novelas publicadas, entre ellas la trilogía protagonizada por Isidoro Montemayor, varias de sus obras han sido premiadas y traducidas a otros idiomas. Su última novela, El reino de Belmonte (2025), consolida una carrera marcada por el rigor histórico y la ambición narrativa.

Su obra será publicada por la editorial Reino de Cordelia.

Promoción cultural a través de la literatura

Desde la Diputación de Castellón se ha agradecido la participación de todos los autores que han concurrido a esta octava edición de Letras del Mediterráneo, un galardón concebido como herramienta de promoción del territorio a través de la literatura. La institución ha felicitado a los tres escritores premiados por contribuir, desde estilos y géneros distintos, a proyectar la identidad cultural de Castellón.