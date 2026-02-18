Real Jazz 2026: Vila-real torna a sonar amb accent propi
El festival celebra la seua novena edició del 26 de febrer a l’1 de març amb cinc propostes que reivindiquen el jazz valencià des de la tradició, l’avantguarda i la creació contemporània
Vila-real es prepara per a convertir-se, un any més, en territori jazz. Del 26 de febrer a l’1 de març, la ciutat acull la IX edició del Real Jazz, una cita ja consolidada que ha fet de la denominació d’origen valenciana no només un lema, sinó una declaració d’intencions artística i cultural.
Amb cinc propostes que abracen el llegat del gènere i el seu present més inquiet, Real Jazz reafirma una programació pensada com un relat sonor coherent, on el jazz dialoga amb el soul, el funk, el hip-hop o la improvisació lliure, sempre amb una mirada contemporània.
Obertura amb memòria i complicitat creativa
El festival arranca divendres 26 de febrer a les 20.00 hores al Casino, en col·laboració amb Vila-real Negra 2026, amb el Simon Mark Taylor Quartet. El saxofonista, nascut a Manchester i establit a València, proposa un recorregut pel saxòfon baríton com a veu protagonista del jazz, revisitant referents com Harry Carney, Gerry Mulligan o Serge Chaloff.
Acompanyat per Héctor Tirado, Diego Barberà i Sergio Bisbal, Taylor construeix un directe que funciona com a pont entre tradició i present, amb una sonoritat robusta i elegant.
La nit continua a les 23.00 hores a l’Auditori amb Evas Quartet, projecte liderat per Eva Serrano i Eva Català, una aliança musical que cristal·litza després de més de cinc anys de complicitat. Amb Víctor Jiménez i Pablo Rizo, el quartet desplega un llenguatge propi, generacional i arrelat a l’escena valenciana, fidel al seu so i sense concessions.
Jazz, vinils i cultura urbana
El dissabte 28 de febrer, a les 12.00 hores, el festival obri el focus amb una sessió de DJ Taktel, en col·laboració amb el TEST, mostra d’art i creativitat. Turntablist i beatmaker de referència estatal, Taktel connecta el jazz avant-garde i de fusió amb l’hip-hop, el soul i l’afrobeat, des del vinil i amb una mirada experimental que amplia els límits del gènere.
BS COMMUNITY: el so del present
Ja a la vesprada, a les 20.00 hores a l’Auditori, el bateria Sergio Bisbal presenta BS COMMUNITY, sextet que dona forma al seu primer treball discogràfic, Aura. El projecte aposta per composicions originals que dialoguen amb el jazz tradicional, el funk, el soul i la improvisació lliure, construint un so col·lectiu basat en la interacció constant.
Al seu costat, noms clau de l’escena: Simon Mark Taylor, Víctor Jiménez, Juan Ortiz, Diego Barberà i Héctor Tirado, en un directe que respira energia comunitària i risc creatiu.
Un tancament íntim i d’alta volada
El festival es clou diumenge 1 de març, a les 20.00 hores a l’Auditori, amb Ester Andújar Group, que presenta el seu nou disc Inner Songs. Una proposta íntima, profunda i personal, on el jazz i el soul es fonen amb influències contemporànies per a construir un univers sonor d’alta qualitat artística.
Andújar estarà acompanyada per Albert Palau, Iago Aguado, Miquel Álvarez i Tico Porcar, en un concert que posa el focus en l’emoció, el detall i l’expressivitat.
Vila-real, punt de trobada del jazz contemporani
Amb aquesta novena edició, Real Jazz consolida Vila-real com a punt de trobada per als amants del jazz i com a plataforma de projecció per al talent vinculat a l’escena valenciana. Un festival que entén el jazz com a llenguatge viu, en moviment, i que reivindica la cultura com a espai de diàleg entre passat, present i futur.
