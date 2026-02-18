La Troupe Malabó logra una doble candidatura para Castellón a los Premios Max con 'Eirenê'
El espectáculo de la compañía de Betxí opta a Mejor espectáculo de calle y al galardón a Mejor diseño de vestuario para Marisa Ibáñez en la 29ª edición de los premios
La compañía castellonense La Troupe Malabó ha logrado una doble presencia en la lista de candidatos a los Premios Max de las Artes Escénicas gracias a su espectáculo Eirenê, seleccionado en las categorías de Mejor espectáculo de calle y Mejor diseño de vestuario, este último para la creadora Marisa Ibáñez.
La Fundación SGAE ha dado a conocer este 18 de febrero el listado de producciones que continúan en la carrera hacia la final de la 29ª edición de los Premios Max, en la que 174 espectáculos han sido seleccionados de los 512 inscritos en todo el Estado.
Un reconocimiento al circo contemporáneo hecho en Castellón
La doble candidatura de Eirenê sitúa a La Troupe Malabó entre las propuestas destacadas de esta edición y refuerza la presencia de la creación valenciana en unos galardones considerados los más prestigiosos de las Artes Escénicas en España. Más de una veintena de espectáculos de la Comunitat Valenciana han logrado superar esta primera fase del proceso.
El espectáculo opta al reconocimiento como Mejor espectáculo de calle, una categoría que pone en valor las propuestas concebidas para el espacio público y el contacto directo con el público, uno de los ejes del trabajo artístico de la compañía.
El vestuario como lenguaje escénico
La segunda candidatura llega en el apartado de Mejor diseño de vestuario, un reconocimiento al trabajo de Marisa Ibáñez, también autora e iluminadora de la pieza. El vestuario se convierte en Eirenê en un elemento narrativo clave, capaz de dialogar con el circo, la música y el contexto dramático de la obra.
Circo, guerra y esperanza
Eirenê sitúa su acción en un escenario marcado por el conflicto bélico: un grupo de artistas de circo y los restos de su carpa sobreviven en medio de una guerra, intentando mantener su día a día entre alarmas antiaéreas. A través del juego, el humor y la poesía visual, los personajes juegan a la guerra para hablar de paz, construyendo un relato cargado de ternura, amor y esperanza.
La obra está dirigida por Quique Montoya y cuenta con un elenco formado por Sergio Chaves, Marisa Ibáñez, Mae Puchalt, Lucía Roasso, Aitor Esteban y Jara Franch, con música original de Panchi Vivó y escenografía de De Ferro y Taller Malabó.
Próxima parada: Mérida
Tras esta primera fase, un tribunal formado por los presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las Artes Escénicas será el encargado de decidir los finalistas. La gala final de los Premios Max se celebrará el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida y será retransmitida por La 2 de RTVE, el Canal Internacional y RTVE Play.
