De la Magdalena del 2000 a 'Mundo en ti': el viaje largo y sin prisas de Chica Medusa

Lo que empezó como un cruce casual entre versiones y fiestas populares ha acabado convirtiéndose en uno de los debuts más sólidos de la escena castellonense reciente. Chica Medusa presenta este 21 de febrero su primer LP, Mundo en ti, pero la historia viene de lejos.

Un origen casi mítico

El germen de Chica Medusa se sitúa en un lugar muy concreto del imaginario local: las fiestas de la Magdalena del año 2000. Allí coincidieron Nico Vicente y Lucía Merino, tocando versiones en un grupo efímero, sin saber que dos décadas después ese encuentro acabaría cristalizando en una banda con voz propia.

Chica Medusa ofrecerá una presentación singular de su primer LP en Discos Arpegio este 21 de febrero. / MEDITERRÁNEO

La vida, como suele pasar, hizo su trabajo. Años sin contacto, caminos distintos y una pausa larga hasta que, tras la pandemia, Nico regresa a Castellón desde Colombia con una idea sencilla y poco épica: volver a tocar por placer, sin presión, como vía de escape. Recluta a su primo Javi Maciá y vuelve a llamar a Lucía. El reencuentro funciona.

De versiones a identidad propia

El proyecto arranca como Whan Hai Fak, un grupo de versiones cantadas en inglés que sirve para recuperar músculo y complicidad. Pero el punto de inflexión llega cuando Nico compone su primera canción propia, ya en castellano. Se titula Chica Medusa y acaba dándole nombre a todo lo demás.

Portada del disco 'Mundo en ti', que supone el primer LP de Chica Medusa. / MEDITERRÁNEO

A partir de ahí, las canciones empiezan a fluir con naturalidad: letras atravesadas por el caos emocional, melodías pegajosas, armonías que hablan de amor, placer y contradicciones cotidianas. En 2022 y 2023 graban su primer EP, Imaginando, en los estudios Espurna de Vila-real, y el proyecto deja de ser un pasatiempo para convertirse en algo más serio.

La pieza que faltaba

La salida de un primer guitarrista obliga a recomponer el puzzle. En 2024 entra Quique Gil, que aporta potencia, riffs y un pulso más rockero. Con él llegan los primeros videoclips —Carita Colorada, Hedonistas y Chica Medusa— y una presencia cada vez más reconocible dentro de la escena.

Las influencias se mezclan sin complejos: indie nacional, britpop de los 90 y rock clásico de los 70 y 80, todo filtrado desde una sensibilidad contemporánea y muy personal.

Mundo en ti, el disco que lo ordena todo

Grabado íntegramente en Castellón entre julio de 2024 y julio de 2025, Mundo en ti es el primer LP de Chica Medusa y también su declaración de intenciones más clara hasta la fecha. Producido por Xavi Muñoz en Espurna, el disco funciona como una fotografía amplia del grupo: contrastes, cambios de ritmo y una identidad ya reconocible.

Entre los temas más celebrados aparecen Carita Colorada, curiosamente su canción más escuchada en Sudamérica; Hedonistas, con su primer videoclip profesional, o Mentalidad XS, una descarga directa de energía rebelde.

El cuidado se extiende también al plano visual, con un diseño de carpeta firmado por Ester Valero y Miguel Damaret.

Un recorrido que empieza a pesar

Antes incluso de este debut en largo, Chica Medusa ya ha pasado por salas como Loco Club (Valencia), Terra o Because (Castellón), ha sido telonera de bandas internacionales como Dropkick, Uni Boys o El Coyoté, y ha participado en el Summer Festival de Oropesa 2024. Su EP Imaginando fue además reconocido entre los 10 mejores discos de la Comunitat Valenciana por Mondosonoro.

Una presentación sin escenario

La presentación de Mundo en ti tendrá lugar este sábado 21, a las 12.00 horas, en Discos Arpegio, y huye del formato habitual. Habrá charla-coloquio, conversación directa con la banda y una muestra acústica de las canciones. Un encuentro pensado más para escuchar y entender que para levantar el puño.

Porque, en el caso de Chica Medusa, el disco importa. Pero la historia que lo sostiene, también.