Sònia Valiente, Premio Letras del Mediterráneo 2026: «Los escritores siempre jugamos a fabular, somos como niños pequeños»

Periodista de raza y narradora de pulso firme, Sònia Valiente ha logrado consolidarse como una de las voces más frescas y magnéticas del panorama literario valenciano y nacional. Su capacidad para hibridar el thriller con el costumbrismo y la profundidad psicológica le ha valido el prestigioso Premio Letras del Mediterráneo, otorgado por la Diputación de Castellón, un reconocimiento que celebra no solo su calidad estilística, sino su compromiso con el territorio.

En esta nueva etapa, Valiente invita al lector a embarcarse en una trama de suspense clásico donde la suerte, el azar y la geografía castellonense se entrelazan de forma indisoluble. Hablamos con ella sobre sus obsesiones literarias, la construcción de personajes vulnerables y esa capacidad casi mágica de convertir un escenario real en el epicentro de un enigma inolvidable.

—En tu obra aparecen personajes heridos, atravesados por la soledad, el deseo o los límites de la ambición. ¿Te interesa más retratar las grietas íntimas de las personas o utilizarlas como espejo de una sociedad concreta?

Yo creo que ambas cosas. Los personajes heridos o los «perdedores de manual» resultan, a mi juicio, mucho más literarios y son bastante más entretenidos que las personas a las que todo les sale bien, ¿verdad? ¿Conoces a alguien a quien le salga bien todo, todo el rato? Considero que aprendemos de los errores y me interesa sobremanera ese tipo de literatura que, sin dejar de ser entretenimiento —pues no dejan de ser thrillers—, presenta personajes mucho más tridimensionales y creíbles cuando los conoces en sus horas bajas.

La escritora y periodista valencianaSònia Valiente durante su visita a la redacción de 'Mediterráneo'. / Erik Pradas

—¿Cómo trasladas esa vulnerabilidad a la que es, hasta el momento, tu última novela para conectar con el lector?

En mi última obra, de hecho, presento a la protagonista mientras se somete a una prueba médica. Cuando estamos enfermos, nos sentimos más vulnerables o estamos tristes; lo que hago es retratar o recoger vivencias que nos han pasado a todos para que, a través de esa empatía universal, los lectores puedan conectar muchísimo más con los personajes y con la propia historia de la novela.

—Tus novelas combinan una clara ambición literaria con un pulso narrativo muy eficaz. ¿Cómo equilibras la exigencia estilística con la voluntad de atrapar al lector desde la trama?

A través de los personajes. Creo que una buena historia es algo que le sucede a un personaje y, sin aspirar a realizar una «gran obra» académica, yo siempre defiendo muy dignamente el entretenimiento. La trama tiene que ser importante, pero debe ser, ante todo, muy creíble; hablamos de verosimilitud.

—¿Es esa verosimilitud el mayor reto de tu proyecto actual?

Esta novela en la que estoy trabajando, premiada con el galardón Letras del Mediterráneo, es muy compleja técnica y estructuralmente. La premisa es casi imposible: una chica de Castelló, con una tienda en la calle Enmedio, gana un boleto premiado; ella piensa que tiene mucha suerte y se embarca en un vuelo transoceánico donde ocurre un asesinato. Me gusta mucho jugar con el azar, así que son muchos ingredientes metidos en la coctelera. El resultado es una estructura muy fluida, con muchísimo ritmo, que no saca al lector de ese «truco de magia» que he intentado realizar. No debe romperse nunca la suspensión de la incredulidad, que es lo peor que le puede pasar a un novelista: que alguien te lea y exclame: «Sí, home! Esto no puede ser».

Sònia Valiente, Ana Covadonga Castro y Alfonso Mateo-Sagasta, galardonados con los premios Letras del Mediterráneo 2026. / Erik Pradas

—¿Qué más puedes avanzarnos sobre esa novela galardonada con los premios Letras del Mediterráneo? ¿Algún detalle sustancial?

Mi novela, en la que estoy trabajando todavía, lleva por título provisional El vuelo de la fortuna y la historia sigue, como si fuera una cámara, a la protagonista: Maravillas Poquet. Siempre me divierte mucho jugar con el nombre de los personajes; hay otra que se apellida Tirado, un apellido muy típico de aquí. Como buena periodista de actualidad, toco temas que pueden interpelar y en los que todos podemos vernos reconocidos.

—¿Qué define psicológicamente a Maravillas Poquet en este entorno de misterio?

Maravillas es una persona obsesionada con el éxito, pero no tiene ningún talento conocido; anhela hacerse con las ideas de otros. En ese vuelo se embarca una persona que brilla mucho y ella no es que la admire, es que quiere ser esa persona. Entonces, se obsesiona con un robo. Al final, la obra es un homenaje a esas novelas de enigma o misterio clásico, como las de Agatha Christie, que encerraba a los personajes en escenarios claustrofóbicos de los que no podían salir, como en Asesinato en el Orient Express o Diez negritos.

—¿Cómo surgió la chispa inicial para ubicar la trama en este escenario?

Paseando un día –y esto es verídico– por Alcossebre; mi familia tiene una casa en Capicorb. Caminando desde allí prácticamente hasta el faro se me ocurrió una idea que fui madurando poco a poco. Los escritores siempre jugamos a fabular, somos niños pequeños encerrados en cuerpos de adultos, y me preguntaba qué pasaría si se sortearan unos pasajes y unas personas afortunadas estuvieran encerradas en un vuelo y ocurriera un asesinato. Resulta inquietante que inocentes y culpables compartan el mismo espacio. Y, por supuesto, hay escenarios muy reconocibles de la provincia; la protagonista vive y trabaja en Castelló. Eso toca «la patata» del lector porque se reconoce pensando: «yo he estado en esa calle» o «conozco esta tienda». Eso es lo que podemos adelantar.

—Este premio fomenta el turismo e invita a los lectores a visitar estas tierras. ¿Qué opinas de esa función promotora de la literatura?

La literatura es un viaje; de hecho, ocurre –parece un milagro, pero pasa– y por eso me parecen un acierto estos galardones que premian obras para llevar el nombre de Castellón muy lejos. En el caso de mi novela Veintitrés fotografías, hay lectores que rozan lo sorprendente: van a un bar específico donde la protagonista pide un plato concreto, se hacen una foto y me la envían por redes sociales.

—¿Ha tenido ese mismo impacto geográfico tu obra anterior?

En la segunda novela aparecía un pueblecito muy específico de Soria y no sabéis la cantidad de personas que han realizado la ruta. De hecho, me invitó el Ayuntamiento de Sotillo del Rincón porque consideraban que era una forma de promocionar su localidad. O sea, que estas cosas ocurren. Esperemos que, gracias a este galardón, las tres novelas premiadas sirvan para empujar más la provincia, porque de Castellón es muy conocida la zona de la costa o el litoral, pero tiene enclaves maravillosos en el interior que se están despoblando, como tantos pueblos de España, y que ojalá hagamos revivir, al menos, en nuestras páginas.