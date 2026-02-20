Óbito
Muere a los 53 años Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’
El intérprete estadounidense ha fallecido casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
EFE
El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva ‘Anatomía de Grey’, murió este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, informaron medios.
Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.
Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad, según la misma fuente.
El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.
Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.
Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie 'The Last Ship', donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en 'Euphoria', en la que interpretó a Cal Jacobs.
En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- María José y Noemí llevaban entre 36 y 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- Accidente laboral en Onda: un trabajador queda con la pierna en estado catastrófico
- El injusto fin de Noemí, una niña feliz que soñaba con la música y con ser 'festera' de Xilxes