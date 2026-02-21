A los 75 años
Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio'
El artista fue ingresado por problemas respiratorios y finalmente ha fallecido en el Lawrence Hospital de Bronxville
Mapi Casabán
Nació en El Bronx siendo William Anthony Colón, pero una carrera llena de triunfos le llevó a consagrarse como Willie Colón. El cantante leyenda de la música salsa fue ingresado en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, por problemas respiratorios y ha fallecido a los 75 años.
"Idilio" o "Gitana" fueron algunos de los éxitos más sonados del emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa. Artistas como Rubén Blades y Bobby Valentín han mostrado sus condolencias.
¿Quién fue Willie Colón?
Desde que era joven, la salsa corría por sus venas, y mostraba pasión por la música. Willie Colón empezó tocando la trompeta y el clarinete hasta que se perdió en el trombón. Su estilo único contribuyó a definir el sonido de la salsa y dejó un legado invaluable con su extensa discografía.
Pero no solo componía por diversión y fiesta, también lo hizo por causas sociales, como el VIH, con temas como El Gran Varón. La influencia de este artista ha traspasado fronteras y ahora su legado queda marcado para siempre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 57 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de Castelló
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- Una influencer de Castellón abre el debate tras pagar 900 euros en el restaurante DiverXO: 'Sinceramente...
- Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
- Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules
- La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase