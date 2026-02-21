Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paquito D’Rivera llega a Castelló: una leyenda viva del jazz toma el Teatre del Raval

El multiinstrumentista cubano, ganador de 16 premios Grammy y Latin Grammy, actúa este 21 de febrero, a las 20.00 horas, en una cita imprescindible para los amantes del jazz y la música contemporánea

Paquito D'Rivera, una leyenda del jazz contemporáneo, se sube este 21 de febrero al escenario del Teatre Raval de Castelló.

Eric Gras

Eric Gras

En el jazz contemporáneo existen todavía nombres que marcaron un antes y un después en el mundo de la música. El multiinstrumentista cubano Paquito D’Rivera es, por derecho propio, uno de esos nombres.

El legendario clarinetista, saxofonista y compositor será el gran protagonista este sábado 21 de febrero, a las 20.00 horas, del concierto estrella del Festival Jazz a Castelló, que se celebrará en el Teatre del Raval.

Un músico total entre el jazz, lo clásico y la tradición latinoamericana

Hablar de Paquito D’Rivera es hablar de una trayectoria que desborda etiquetas. Ganador de 16 premios Grammy y Latin Grammy, su carrera se ha movido con naturalidad entre el jazz, el bebop, la música brasileña, la tradición afrocubana y la música clásica, con una idea clara: integrar todos esos lenguajes en un mismo cuerpo musical.

Paquito D'Rivera protagoniza el concierto estrella de la presente edición del festival Jazz a Castelló.

Paquito D'Rivera protagoniza el concierto estrella de la presente edición del festival Jazz a Castelló. / Ricardo Ríos

Nacido en 1948 en Marianao (La Habana), D’Rivera creció rodeado de música. Hijo del saxofonista clásico cubano Tito Rivera, empezó a estudiar con su padre a los cinco años y pronto se convirtió en un niño prodigio. A los diez ya actuaba con la orquesta del Teatro Nacional de Cuba y se formaba en el Conservatorio Alejandro G. Caturla, iniciando una carrera precoz que no tardaría en proyectarse internacionalmente.

De Irakere a Dizzy Gillespie: una carrera histórica

Con solo 17 años fue miembro fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna y, poco después, cofundador del mítico grupo Irakere, junto a Chucho y Oscar Valdés. Aquella formación revolucionó el panorama musical con una mezcla explosiva de jazz, rock, música clásica y tradición cubana, obteniendo reconocimiento mundial y un Grammy en 1979.

Instalado más tarde en Estados Unidos, D’Rivera amplió aún más su horizonte artístico. En 1988 fue miembro fundador de la United Nation Orchestra de Dizzy Gillespie, una formación clave en la fusión del jazz con las músicas latinas y caribeñas. Desde entonces, su discografía supera los 40 álbumes como solista y su nombre se ha convertido en referencia absoluta del latin jazz.

El diálogo con la música clásica

Paralelamente a su actividad jazzística, Paquito D’Rivera ha desarrollado una sólida carrera como compositor e intérprete de música clásica, colaborando con algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo y defendiendo un repertorio latinoamericano dentro de los circuitos académicos. Obras como Merengue o Panamericana Suite le han valido nuevos premios Grammy y el reconocimiento de instituciones como la Fundación Guggenheim.

Su música, publicada por Boosey & Hawkes, revela un espíritu libre, ecléctico y profundamente comprometido con la idea de la cultura como espacio de encuentro. No es casual que la National Endowment for the Arts lo defina como un embajador multinacional de la interculturalidad musical.

Una cita imprescindible en Castelló

El concierto de este sábado en el Teatre del Raval se presenta como uno de los grandes acontecimientos culturales del año en Castelló, dentro de la programación del festival Jazz a Castelló. Una oportunidad única para escuchar en directo a una figura histórica que ha sabido convertir la excelencia técnica en emoción y el virtuosismo en relato.

Para el público, será algo más que un concierto: será el encuentro con una forma de entender la música como territorio sin fronteras, donde el jazz dialoga con Mozart, la rumba con el sinfonismo y la memoria con el presente. Una lección magistral firmada por una leyenda viva.

José Antonio Luengo, psicólogo: "El 50% de los trastornos psicológicos en adultos afloran antes de los 15 años. Es fundamental intervenir en colegios"

Juicio a un hombre africano acusado de violar a una joven en una discoteca de Madrid: "Había mucha gente de color allí, yo no fui"

Humanidades frente al ruido del poder

Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

Paquito D’Rivera llega a Castelló: una leyenda viva del jazz toma el Teatre del Raval

Benicarló desbloquea tras 20 años paralizado el PAI Sant Isidre y creará 250 nuevas viviendas

¿Quién es Gonzalo Romero el nuevo concejal del Ayuntamiento de Castelló tras la salida de Ramírez?

La brecha salarial no se cierra: las mujeres de Castellón cobran hoy lo mismo que ganaban los hombres en 2015

