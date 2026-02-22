Ara Malikian emociona en Burriana con su ‘Intruso World Tour’
El Teatre Payà roza el lleno en una actuación vibrante que fusiona música clásica y sonidos del mundo
Burriana ha vivido este domingo una tarde musical de gran intensidad con el concierto de Teatre Payà como escenario de una de las citas culturales más destacadas de la temporada. El auditorio ha rozado el lleno para recibir al violinista Ara Malikian dentro de su gira Intruso World Tour.
Con Intruso, el artista ha ofrecido un viaje sonoro vibrante, combinando la música clásica con sonidos populares y músicas del mundo en un espectáculo cargado de energía, virtuosismo y sensibilidad. Desde el primer acorde, el público ha conectado con una propuesta que mezcla técnica impecable y cercanía escénica.
La actuación ha culminado con una larga ovación que ha confirmado el éxito de la velada, dejando una tarde para el recuerdo y consolidando al Teatre Payà como epicentro cultural de referencia en la ciudad.
