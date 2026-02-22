El Museu de Belles Arts de Castelló se consolida como referente de mediación cultural para la infancia y juventud

El Museu de Belles Arts de Castelló no es solo un contenedor de patrimonio; es, cada vez más, un laboratorio de experiencias. El Institut Valencià de Cultura (IVC) continúa reforzando la vertiente pedagógica del centro con una programación estable que busca romper las barreras entre la institución y la ciudadanía más joven. A través de una oferta que combina el rigor artístico con el juego y la música, el museo se postula como un agente clave en la formación de futuros públicos culturales.

El arte como espacio de juego familiar

La programación para el ámbito familiar es uno de los pilares de este trimestre. Este 21 de febrero, el museo inició el ciclo ‘Play Cube’, una propuesta que transforma las salas en un entorno de experimentación artística. Mediante esta actividad, los más pequeños —de 0 a 8 años— interactuaron con materiales y volúmenes, generando diálogos entre la acción física y el objeto. Quienes no pudieron asistir a esta primera cita tendrán una nueva oportunidad el próximo 21 de marzo, en sus tres sesiones habituales (10:15 h, 11:30 h y 17:00 h).

El Museu de Belles Arts de Castelló impulsa su programación didáctica para los más pequeños y adolescentes. / MEDITERRÁNEO

Por otro lado, la sensibilidad hacia la primera infancia (0 a 3 años) se materializa en el taller ‘Mus’n’babies’. Esta actividad, que une arte y música en una experiencia emocional adaptada al desarrollo de los bebés, celebrará su próxima sesión el 28 de febrero a las 17:30 horas, repitiendo convocatoria el 28 de marzo. Cabe recordar que todas estas actividades familiares son gratuitas, aunque requieren inscripción previa a través de los teléfonos del museo (964 46 45 25 / 26).

Un aula abierta a los centros escolares

Más allá del fin de semana, el Museu de Belles Arts despliega una intensa actividad de martes a viernes dirigida a los centros educativos. Hasta el próximo 27 de junio, el alumnado desde los 0 hasta los 18 años puede disfrutar de un catálogo de experiencias gratuitas que vinculan las artes plásticas con la historia y la tecnología.

Para los ciclos de Infantil y Primaria, destacan propuestas sensoriales como ‘¿Cómo suena la cerámica?’, que explora la sonoridad de los materiales tradicionales, o talleres de estampación y lectura de imágenes que fomentan la creatividad temprana.

En los niveles superiores, la oferta se vuelve más técnica y reflexiva. La actividad ‘Prehistóricos Tecnológicos’ permite a los estudiantes comprender la evolución humana mediante la manipulación directa de herramientas antiguas. Asimismo, el taller ‘Museu Sonor’ propone un reto fascinante: interpretar la pintura desde una dimensión acústica, obligando al alumnado de secundaria a "escuchar" los lienzos de la colección permanente.

Innovación y fomento de la lectura

Una de las novedades más interesantes de este curso es la ‘Biblioteca Itinerante’. Esta iniciativa permite que los recursos del museo viajen directamente a las aulas durante un mes, facilitando herramientas de mediación y fomentando el hábito lector desde una perspectiva multimodal.

Con este despliegue, el Museu de Belles Arts de Castelló reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, donde el arte no se mira, sino que se vive y se siente.