Peñíscola se viste de Hollywood con la 'premiere' de una película con actores de 'Juego de Tronos', 'La Casa de Papel' y 'Saw'

Peñíscola vivió este sábado por la tarde una velada de cine con la premiere mundial de That March, una producción rumana que eligió el municipio como uno de los principales escenarios de rodaje. El imponente castillo se transformó en un enclave de estreno internacional, con alfombra roja y ambiente de gran cita cinematográfica.

La plaza del Faro reunió al equipo de la película y a autoridades españolas y rumanas, que asistieron al estreno de una cinta cuya trama, basada en la obra Acel Martie (Aquel Marzo) de la autora Olivia Daianu, ha generado expectación desde la finalización del rodaje.

Alfombra roja con talento internacional

El reparto de That March desfiló por la alfombra roja entre aplausos y flashes. Entre los intérpretes destacó Esther Acebo, conocida por su papel en La Casa de Papel, quien encarna a Ruana Ruiz en esta producción.

También asistió Costas Mandylor, reconocido por interpretar al detective Hoffman en la saga Saw y que en esta ocasión da vida a Ivan Belov.

El imponente castillo de Peñíscola fue el escenario de la cita. / Alba Boix

Completan el elenco Luke Roberts, recordado por su papel de Ser Arthur Dayne en Juego de Tronos y ahora en la piel de Denis Matei; Madalina Bellariu, como Anabel Albu; y Eduard Trica, como Vlad Bratu, entre otros.

Ausencia destacada

Una de las ausencias destacadas fue la de Gica Craioveanu, quien en la película interpreta al senador Felipe Morales.

La combinación de talento internacional aportó aún más brillo a una producción que el público rumano esperaba con gran interés.

El acto contó además con la presencia del director, Iura Luncasu; la guionista Olivia Odaianu y el coproductor Sorin Lungu. Antes de la proyección, agradecieron públicamente el respaldo de Peñíscola y de la Diputación de Castellón, y subrayaron la relevancia de los escenarios naturales y patrimoniales del municipio para la construcción de la historia.