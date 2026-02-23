Alondra Bentley cierra el invierno del SONS Castelló con un concierto íntimo y luminoso

Castelló baja el telón de su programación musical de invierno con una propuesta que invita al recogimiento, la escucha atenta y la emoción sin artificios. Este lunes 23 de febrero, el Teatre del Raval acoge el concierto de Alondra Bentley, una de las voces más personales del panorama indie-folk actual, en el marco del SONS Castelló, el Cicle de Músiques Independents de la ciudad.

El recital, previsto a las 20.00 horas, supone el broche final a la temporada invernal del ciclo tras las actuaciones de Emma Pollock y Dekker, confirmando la apuesta del SONS por una programación cuidada, internacional y emocionalmente honesta.

Alondra Bentley ofrece este 23 de febrero un concierto íntimo en el Teatre del Raval de Castelló dentro del ciclo SONS. / María Caparrós

Un universo propio entre el folk y el pop

Nacida en Reino Unido y afincada en España, Alondra Bentley ha construido una carrera marcada por la sutileza. Su música se mueve con naturalidad entre el folk, el pop y el indie, desplegando un cancionero que dialoga con la tradición anglosajona sin caer en la nostalgia mimética.

Las referencias son claras —de Nick Drake a Joni Mitchell—, pero siempre filtradas por una identidad propia, delicada y reconocible desde los primeros compases. Bentley no imita: reformula.

Canciones que apelan a la escucha y la emoción

Melodías frágiles, letras evocadoras y atmósferas envolventes definen unos directos pensados para espacios cercanos y públicos dispuestos a dejarse llevar. Su capacidad para cantar en inglés y en español amplía registros, públicos y geografías, y la ha llevado a actuar en festivales y escenarios de distintos países.

En sus canciones hay introspección, pero también luz; hay melancolía, aunque nunca sin refugio. Escuchar a Alondra Bentley es habitar un tiempo suspendido, un paréntesis cálido en mitad del ruido cotidiano.

El SONS Castelló, un refugio para la música independiente

Con este concierto, el SONS Castelló cierra un invierno marcado por la coherencia artística y el cuidado en la selección de propuestas. El ciclo vuelve a reivindicar el formato pequeño como espacio privilegiado para la conexión real entre artista y público, apostando por proyectos con discurso, sensibilidad y recorrido internacional.

El de este lunes no es solo un concierto: es una despedida de temporada a la altura del espíritu del ciclo. Sin estridencias. Con emoción.