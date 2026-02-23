Rototom Sunsplash 2026 activa su 31ª edición bajo el lema 'The Place to Be' y una fiesta de bienvenida inédita

El Rototom Sunsplash ya tiene hoja de ruta para su 31ª edición. Bajo el lema The Place to Be (El lugar donde estar), el festival referente de la cultura jamaicana en Europa calienta motores para su regreso a Benicàssim del 17 al 22 de agosto, consolidándose como un destino cultural global que trasciende lo musical.

Como gran novedad de este año, la organización ha confirmado una Welcome Party (fiesta de bienvenida) el domingo 16 de agosto. Esta jornada inaugural servirá de «puesta en marcha» oficial con ocho horas de música ininterrumpida en el recinto de conciertos.

El recinto de festivales de Benicàssim acogerán de nuevo a miles de 'rototomers' para celebrar la diversidad cultural. / Nacho Canos

Novedades clave: 'Welcome Party' y accesibilidad

La Welcome Party se integra como un día extra en la programación del Rototom 2026. El acceso será gratuito para quienes ya posean cualquier modalidad de entrada o abono para el festival. Para el público general que desee asistir solo a esta jornada inaugural, se ha establecido un precio simbólico de 15 euros.

Horarios adaptados al bienestar y al entorno

En un ejercicio de equilibrio entre la cultura y el descanso vecinal, el Rototom Sunsplash 2026 ha definido un formato horario de 12 horas diarias. Las actividades en el recinto comenzarán a las 17:00 horas —evitando las franjas de mayor calor— y finalizarán a las cinco de la madrugada.

Esta decisión busca armonizar la experiencia festivalera con el marco horario estival de Benicàssim, garantizando el bienestar de los asistentes y el respeto al entorno local. «The Place to Be resume lo que somos: un lugar real de encuentro donde la música es el punto de partida de algo mucho más grande, una experiencia humana compartida», afirma Filippo Giunta, director del festival.

Más que música: Un destino cultural

La 31ª edición no solo vibrará con el reggae. Durante seis jornadas, el festival fusionará:

Conciencia social y ambiental: Debates y foros de diálogo.

Debates y foros de diálogo. Bienestar y Arte: Áreas dedicadas al yoga, teatro y cine.

Áreas dedicadas al yoga, teatro y cine. Gastronomía global: Una oferta culinaria multicultural para todas las edades.

Distintas generaciones dialogarán una vez más en Benicàssim gracias al festival de reggae más importante de Europa. / Violeta Palazon

Con el primer avance del cartel musical a punto de salir a la luz, el anuncio de este lema marca el inicio de la cuenta atrás para miles de «rototomers» que cada año convierten a Benicàssim en el epicentro mundial de la paz y el respeto.