Concierto solidario en Almassora por la Fundación Lara de los Rosales

Solidaridad y talento se darán la mano en la Casa de la Cultura de Almassora en el concierto a beneficio de la Fundación Lara de los Rosales. Bajo el título Entre teclas y emociones, la cantante y pianista Lucía Escoín, quien ha presentado el evento este martes, junto al concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y el padre de Lara, Roberto de los Rosales, pondrá la nota musical.

“Desde el Ayuntamiento queremos apoyar propuestas culturales que, además de enriquecer la vida cultural del municipio, contribuyen a mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Este concierto es un ejemplo de cómo la música puede convertirse en una herramienta de sensibilización y apoyo social”, ha resaltado Casino.

A su vez, el padre de Lara ha agradecido la colaboración del consistorio en la organización del concierto, así como a Lucía Escoín que brinde su arte para recaudar fondos que permitan a la fundación seguir avanzando.

Por su parte, Lucía confía en que el público disfrute con sus canciones y conozca una voz brillante y cargada de sentimiento que no deja indiferente.

Donativo

El precio donativo de la entrada es de 10 euros y puede adquirirse tanto en los puntos de venta habilitados; Puericultura Nens, Món Original y los teléfonos 678857235 (Maite), 626522690 (Roberto), 677601976 (Lucía) como mediante transferencia bancaria a la cuenta ES58 3130 0602 1921 0678 4024.

La organización también ha previsto una fila cero para todas aquellas personas que deseen colaborar aunque no puedan asistir al concierto.

Todos los fondos recaudados irán destinados a la pequeña Lara de los Rosales, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%.

El concierto se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en la Casa de la Cultura.