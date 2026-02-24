Flamenco que se pinta: el espectáculo que une música y color con ADN de Castellón debuta en Madrid
El espectáculo 'Flamenco de colores', de los 3 Ases, se estrena con la pintura de la artista de l’Alcora Ana Beltrán Porcar, la guitarra de José Diego Molina y la voz de Manuel Márquez de Villamanrique
R. D. A.
Madrid fue escenario el pasado fin de semana del estreno de Flamenco de Colores, una propuesta escénica que desborda los márgenes del flamenco tradicional para dialogar con la guitarra clásica y la pintura en vivo y que tiene un marcado acento castellonense. El espectáculo, impulsado por los denominados 3 Ases, llegó por primera vez a la capital para confirmar la madurez de un proyecto que entiende la creación artística como un proceso compartido y en constante transformación.
Escenario en construcción
La sala Plot Point se convirtió en un espacio de creación abierta, donde música y color avanzaron de forma paralela, influyéndose mutuamente. La guitarra de José Diego Molina sostuvo la arquitectura sonora de la velada, marcando tiempos, silencios y tensiones. Sobre esa base, la voz de Manuel Márquez de Villamanrique desplegó un cante cargado de matices poéticos y hondura flamenca, capaz de conducir emocionalmente al público.
Color y compás
Mientras tanto, el lienzo de la castellonense Ana Beltrán Porcar comenzó a tomar forma en directo, creciendo con cada compás. Las pinceladas surgían como reacción al pulso del flamenco, alargando silencios, acompañando quiebros de voz o reforzando acentos musicales. «Esta fusión de disciplinas comparte un proceso creativo abierto», explica la artista alcorina a Mediterráneo, subrayando que guitarra, cante y pintura se entrelazan en tiempo real para generar una obra efímera y vibrante que apela a todos los sentidos.
Complicidades
El estreno madrileño contó además con la presencia de amistades y colaboradores habituales. Sobre el escenario se sumaron Antonio Niño y Alejandro Villamayor, que aportaron nuevos matices con la interpretación de la rumba de Petrer, reforzando el carácter colectivo y festivo de la propuesta.
Con esta primera parada en Madrid, Flamenco de Colores consolida su recorrido y amplía su proyección escénica. La propuesta reivindica la creación como un acto vivo, en el que música, gesto y cromatismo se funden para conectar con públicos diversos. Tradición y contemporaneidad dialogaron en Plot Point en una noche donde el arte volvió a ser emoción compartida. La respuesta del público madrileño confirmó el interés por propuestas híbridas que apuestan por riesgo, sensibilidad artística y diálogo interdisciplinar.
Con esta actuación, Ana Beltrán sigue ejerciendo de gran embajadora alcorina por el mundo.
