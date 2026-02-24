Juliette Binoche: "Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo"

Su nueva película, ‘Queen at Sea’, es una reflexión demoledora sobre los estragos que la demencia causa tanto en quienes la sufren como en sus allegados. Dirigida por el estadounidense Lance Hammer, ha sido una de las grandes triunfadoras de la última edición de la Berlinale, donde el pasado sábado obtuvo el Premio del Jurado y el galardón a la Mejor Interpretación de Reparto, ‘ex-aequo’, para Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall. Mientras promocionaba la película en la capital alemana, la actriz francesa vivió de cerca la polémica en la que el certamen se vio envuelto después de que el cineasta Wim Wenders, este año presidente de su jurado oficial, rehuyera pronunciarse acerca del genocidio cometido por Israel en Gaza.

En Berlín, al ser preguntado por Gaza, Wim Wenders dijo que los cineastas deben “mantenerse lejos de la política”. ¿Qué opina al respecto?

Si no voy equivocada, eso no fue lo único que dijo, y creo que dichas palabras no son las más representativas de la reflexión que hizo. Defendió que los artistas son un contrapeso de los políticos, porque los artistas tratan de decir la verdad, mientras que los políticos a menudo mienten. Él no es un político, y está en su derecho tanto de hablar como de callar si así lo considera conveniente. Además, se debe tener en cuenta que, a causa de la responsabilidad colectiva que sienten por lo sucedido en el pasado, para los alemanes es muy difícil ser críticos con los judíos. Probablemente, la persona que le hizo aquella pregunta tan solo quería hacerse famosa, y me parece que las reacciones a lo que Wim dijo fueron muy prejuiciosas. Las películas que él dirige nos hacen personas mejores, esa es la verdad.

¿Siente que, para los cineastas y los artistas en general, resulta cada vez más peligroso expresar opiniones políticas debido al uso que se hace de sus palabras en redes sociales?

Cuando me corté el pelo en solidaridad con las mujeres iraníes, yo no sentí ningún peligro, pero yo no vivo en Irán, para mí es más fácil. El verdadero micrófono de los cineastas es nuestro trabajo, que afecta las vidas y los corazones de la gente. Nuestra forma de cambiar las cosas son las películas. Y creo que es obvio que estamos del lado de la gente que sufre, y que creamos arte con el fin de representarlos, de empatizar con sus dificultades y sus luchas. Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo. Así que la polémica generada alrededor de Wim me parece innecesaria, y algo estúpida.

Juliette Binoche en la Berlinale, la semana pasada. / Markus Schreiber / AP

¿Por qué decidió participar en ‘Queen at Sea’?

Uno de los principales motivos es que Lance [Hammer] me dejó formar parte del proceso creativo de la película e incorporar mis vivencias personales en el guion. Me acordé de una época de mi vida en la que mis padres habían enfermado y eran cada vez más dependientes y, por otro lado, mis hijos llegaban a la adolescencia y se abrían a la vida, las emociones y el sexo. Recuerdo cómo solía despertarme en medio de la noche abrumada por la ansiedad, porque no sabía cómo lidiar a la vez con ambas dinámicas.

¿Se ha visto obligada en su vida personal a lidiar con casos de demencia?

Es sorprendente la cantidad de gente sufre la enfermedad de Alzheimer, y hasta qué punto lidiar con ella se ha convertido en algo consustancial a la vejez. Tanto mi padre como mi madre sufren demencia con cuerpos de Lewy, que es similar al Alzheimer, mis hermanos y yo nos repartimos su cuidado, y es muy angustioso porque resulta imposible tener la certeza de que estás tomando las decisiones adecuadas para ellos. Inevitablemente, que ambos sufran esa forma de demencia me hace sentir ciertos miedos acerca de mi propio futuro.

Juliette Binoche en la Berlinale. / CLEMENS BILAN / EFE

¿Piensa a menudo en la vejez, y en la muerte?

Sí, pienso muchísimo en ello, prácticamente a diario. Desde que era tan solo una niña me he hecho preguntas relacionadas con la muerte, como “¿por qué existo?” o “¿para qué he venido al mundo?”. Y supongo que gracias a ello siempre he abrazado la idea de envejecer como una continuación de este viaje apasionante que estar viva representa.

¿Significa eso que no tiene miedo de la muerte?

Noticias relacionadas

No, yo no he dicho eso, sí le tengo miedo. En todo caso, creo es importante hacerse preguntas constantemente sobre el tipo de vida que una quiere vivir. Y creo que, en buena medida, prepararse para la muerte pasa por ir haciendo una sucesión de elecciones vitales, y aprender de los errores que cometemos para transformarnos poco a poco en la persona que queremos ser. Yo no sé si lo he logrado ya, pero estoy cada vez más cerca.