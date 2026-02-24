Cultura
Rosario Raro será la próxima invitada de la UNED de Vila-real
La escritora protagonizará una nueva sesión de las 'Conferencias Blancas'
La literatura y la reflexión sobre la realidad contemporánea se dan la mano en una nueva sesión del ciclo Conferencias Blancas, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Vila-real, con la colaboración del Ayuntamiento, que contará con la presencia de la escritora segorbina Rosario Raro, Premio Azorín de Novela 2025. La escritora y doctora en Filología Hispánica ofrecerá un encuentro abierto al público.
Bajo el sugerente lema Los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad, Rosario Raro compartirá con el público su mirada literaria, su proceso creativo y las claves de una obra reconocida por su profundidad, sensibilidad y compromiso con lo real. La conferencia se enmarca en el ciclo Conferencias Blancas, un espacio de diálogo que acerca a grandes voces de la cultura y el pensamiento a la ciudadanía.
Galardón prestigioso
El acto promete convertirse en una conversación cercana e inspiradora sobre literatura, experiencia y ficción, en un momento especialmente relevante para la autora tras la obtención de uno de los galardones más prestigiosos de la narrativa en español.
La entrada es libre hasta completar aforo y la conferencia tendrá lugar el miércoles 25 de febrero a las 19.00 horas, en el salón de actos de la UNED en Vila-real.
