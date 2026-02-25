Cinco cosas que (quizá) no sabías de María Terremoto, la voz que sacude el flamenco y estará en Castelló

El nombre impone. Y no es casual. María Terremoto no solo canta flamenco: lo encarna. Heredera de una de las sagas más influyentes del cante jondo y, al mismo tiempo, una artista que ha sabido romper con la etiqueta de «promesa», la jerezana llega este sábado, 28 de febrero, al Auditori i Palau de Congressos de Castelló con Manifiesto, el espectáculo que marca su madurez creativa.

Si todavía no la tienes en el radar —o si quieres mirarla con otros ojos—, aquí van cinco claves para entender por qué María Terremoto es una de las voces imprescindibles del flamenco actual.

1. No es solo un apellido: es una dinastía del cante

Hablar de María Terremoto es hablar de historia viva del flamenco. Es nieta de Terremoto de Jerez y hija de Fernando Terremoto, dos nombres fundamentales del cante gitano-andaluz. Pero lo interesante no es el linaje en sí, sino cómo ha sabido cargar con él sin quedarse atrapada. En su voz están los ecos del pasado, sí, pero también una pulsión claramente contemporánea.

El cante de María Terremoto refleja la fuerza de su legado familiar y la búsqueda de nuevos caminos. / Universal Music

2. Ganó el Giraldillo con solo 16 años

En 2016, la Bienal de Flamenco de Sevilla la coronó con el Giraldillo a la Artista Revelación. Tenía 16 años. La crítica habló entonces de una madurez emocional impropia de su edad, especialmente en palos como la seguiriya o la soleá. Aquel premio no fue un impulso puntual: marcó el inicio de una trayectoria sólida, exigente y sin concesiones.

3. 'Manifiesto' es su obra más personal (y valiente)

Lo que trae a Castelló no es un recital al uso. Manifiesto es un viaje emocional que va de la intimidad al estallido festivo, del duelo a la afirmación personal. Por primera vez, María firma casi todas las letras y se expone sin filtros: habla de la pérdida, de la maternidad, del miedo, del amor que cura. Flamenco sin artificios digitales, con guitarra, palmas y verdad.

4. Canta desde la herida, pero también desde la libertad

María Terremoto ha hablado abiertamente de sus crisis personales y artísticas, del peso de «tener que ser Terremoto» y del choque con cierto purismo inmovilista. Lejos de hundirla, esa tensión la ha empujado a redefinirse. En Manifiesto hay incluso una petenera, un palo tradicionalmente evitado por superstición. Romper normas también es una forma de respetar el arte, parece decir.

Cartel del concierto que ofrecerá María Terremoto en Castelló este 28 de febrero. / MEDITERRÁNEO

5. Su directo es físico, emocional y sin red

Ver a María Terremoto en directo no es solo escuchar flamenco: es sentirlo en el cuerpo. Su dominio del compás —especialmente en la bulería—, su manejo del silencio y su manera de habitar el escenario conectan con públicos muy distintos, dentro y fuera de España. No es casual que haya actuado en Japón, Estados Unidos o Francia con la misma intensidad que en Jerez.

Una cita para dejarse atravesar por el cante

La actuación de María Terremoto en Castelló se enmarca en el ciclo Flamenc a l’Auditori, impulsado por el Institut Valencià de Cultura, y tendrá lugar este sábado, 28 de febrero, a las 19.30 horas, en la sala de cámara Manuel Babiloni. Estará acompañada por Nono Jero a la guitarra y por Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote a las palmas.

Si buscas una puerta de entrada al flamenco del siglo XXI —sin traicionar sus raíces—, María Terremoto es una de las mejores respuestas posibles. Y este sábado, además, la tienes a unos metros de distancia.