Giselle, el ballet romántico por excelencia, llega en directo a Castelló y Vila-real desde Londres

Giselle, uno de los espectáculos más famosos de ballet de la era romántica, y obra fundamental del repertorio del Royal Ballet & Opera, se podrá disfrutar en dos localidades de la provincia de Castelló, en vivo y directo desde Londres.

La emblemática producción de Peter Wright, una obra maestra de la danza del canon clásico se retransmitirá, vía satélite el martes, 3 de marzo a las 20:15 horas, a cines Castelló (Cinesa La Salera) y Vila-real (Multicines Sucre Vila-Real). También se podrá disfrutar en más de 120 salas de más de 100 localidades de España.

Una de las imágenes del ballet que se podrá visionar desde Castelló y Vila-real en directo por retransmisión desde Londres. / MEDITERRÁNEO

Amor y traición

Giselle combina una narrativa poderosa y una coreografía de gran exigencia técnica al servicio de un relato sobrecogedor de amor y traición. Ambientada en una aldea del Rin en la Edad Media, cuenta la historia de una joven campesina que es conducida a la muerte al ser engañada por su amante, Albrecht, un noble disfrazado. Presa del remordimiento, Albrecht visita su tumba a la luz de la luna, donde es condenado a morir por las vengativas Willis, los fantasmas de jóvenes que murieron antes del día de su boda. Sin embargo, el amor de Giselle trasciende la muerte y salva a su amante de su destino.

Durante dos actos rebosantes de drama y de una conmovedora profundidad emocional, la producción de Peter Wright capta a la perfección la doble naturaleza de la historia: el primer acto, dramatizado con un rico y naturalista nivel de detalle, y el segundo, envuelto en una belleza espectral e iluminada por la luna.

Esta producción clásica es una cita imprescindible para los amantes del ballet que además podrán disfrutar de la interpretación musical de la orquesta de la Royal Opera House con el violinista Sergey Levitin como concertino.

Uno de los papeles más codiciados de todos los tiempos

Giselle incluye uno de los papeles más desafiantes y deseados por bailarinas de todo el mundo. En esta ocasión, la primera bailarina de The Royal Ballet, la japonesa Akane Takada, interpreta a la joven campesina protagonista y a su espíritu etéreo; Matthew Ball acompañará a Takada asumiendo el papel de Albrecht y Annette Buvo será Myrtha.

Artistas del The Royal Ballet durante la representación de 'Giselle'. / Helen Maybanks.

Versión Digital es la distribuidora que hace posible que este espectáculo de danza, de dos horas y cuarto de duración, llegue desde Londres a más de 100 localidades españolas.