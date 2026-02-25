Un libro rescata tres siglos de música inédita para tecla conservada en Morella

La recuperación del patrimonio musical vuelve a situarse en el centro del foco cultural con la presentación del libro Música inédita para tecla. Basílica Arciprestal Santa María la Mayor de Morella (Castellón), siglos XVIII-XX. Volumen I, una novedad editorial que devuelve a la vida doce piezas históricas concebidas para órgano y teclado.

La presentación oficial del libro y del CD-USB tendrá lugar este jueves 26 de febrero, a las 19.00 horas, en el Real Casino Antiguo, y contará con la participación de destacados especialistas del ámbito musicológico e interpretativo.

Investigación, edición crítica y territorio

El volumen es fruto de un largo proyecto de investigación desarrollado por la pianista y musicóloga Elena Aguilar Gasulla, iniciado durante su tesis doctoral y culminado en el curso 2024-2025 dentro del ISEACV y el Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castelló.

Piles Editorial es la encargada de publicar este trabajo de Elena Aguilar Gasulla. / MEDITERRÁNEO

Publicado por la Editorial Piles, el libro propone una transcripción y revisión crítica de obras inéditas conservadas en el Archivo Histórico-Eclesiástico de Morella y en un archivo privado de la misma localidad, poniendo en valor un repertorio prácticamente desconocido hasta ahora.

Un repertorio inédito del siglo XVIII al XX

El criterio de selección del volumen agrupa las piezas por forma musical y por compositor, reuniendo todas las obras tituladas Pastorela, una forma trabajada por Manuel de Meléndez (1764–1831) y Vicente Comas Casasayas (1811–1884). De este último se incluyen también un Rondó Marcial, dos Sinfonías, dos Temas y Variaciones y una Polaca.

Cierra el libro otra Polaca del músico morellano José Guimerá Sabater (1837–1921), discípulo de Comas, completando un conjunto de doce piezas que recorren más de dos siglos de creación musical vinculada a la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor de Morella.

El órgano como origen del proyecto

La publicación incluye un prólogo de Fani Blanch Piqueras, directora del ISEACV, y una introducción que sitúa el origen del trabajo en la conmemoración del tricentenario del acta de recepción del órgano de Francisco Turull (c.1670–1732), instrumento para el que probablemente fueron concebidas las obras seleccionadas.

El volumen incorpora además información inédita sobre los autores, descripción física de los manuscritos, criterios generales y notas críticas de edición, fotografías de los documentos originales y la edición musical completa de las piezas.

Libro, grabación y presentación pública

La edición se completa con un CD-USB que recoge la grabación íntegra de las doce obras, interpretadas por la propia autora del trabajo, reforzando el vínculo entre investigación, interpretación y difusión del patrimonio.

En la presentación del 26 de febrero participarán el pianista e investigador Mario Masó Agut, el musicólogo Óscar Campos Micó y el redactor jefe de 'Mediterráneo' Miguel Agost Panadero, en un acto que busca generar sinergias entre el ámbito académico, la práctica musical y el territorio.

Además, el libro y la grabación volverán a presentarse el 18 de abril en Morella, dentro de las jornadas de musicología organizadas por la AVAMUS, reforzando su dimensión divulgativa y patrimonial.